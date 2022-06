Più confort e colore nel reparto di ostetricia all’Ospedale Del Ponte di Varese

Era l’estate 2019 e nei reparti di ostetricia del padiglione Leonardo all’ospedale Del Ponte di Varese il caldo opprimente era diventato una notizia. Per cercare di risolvere la situazione vennero posizionati dei ventilatori e qualche condizionatore portatile negli ambulatori.

L’assessore Gallera annunciava un investimento urgente per risolvere le criticità che si erano registrate non solo a Varese.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CLIMATIZZAZIONE DEL SECONDO PIANO

Da qualche giorno, dopo un anno di lavori, il secondo piano del Leonardo offre un nuovo confort e un ambiente colorato. Grazie a un investimento di 600.000 euro di cui 420.000 da Regione e 180.000 euro da parte della Fondazione Il Ponte del Sorriso l’ostetricia, dove vengono ricoverate le partorienti “fisiologiche”, e il nido sono stati rinnovati.

IL PROGETTO ARTISTICO DELLA FONDAZIONE IL PONTE DEL SORRISO

È stato installato un impianto di condizionamento e rifatti i bagni, mentre le pareti sono state abbellite grazie a un progetto del Ponte del Sorriso che si è affidata alle artiste Giada Pisoni e Ivana Malinverno il cui estro ha trasformato camere e corridoi in un inno alla primavera, stagione piena di energia, e alla vita che nasce. Sempre la Fondazione ha sostituito pavimenti e porte.

Il nuovo reparto è già funzionante, con i suoi 35 posti letto di Ostetricia fisiologica, a cui si aggiungono altri 8 posti letto di patologia della gravidanza al primo piano, ospitati in stanze doppie o singole.

IL RINGRAZIAMENTO DEL DIRETTORE BONELLI

«Grazie alla Fondazione Il Ponte del Sorriso che, ancora una volta, ci ha accompagnato nel percorso di crescita e potenziamento del polo della donna e del bambino. Grazie a tutti i donatori che hanno dimostrato concretamente di credere in questo progetto, di avere fiducia nell’Ospedale Del Ponte. Grazie e complimenti ai nostri operatori, quelli che lavorano qui tutti i giorni – ha dichiarato Gianni Bonelli, Direttore Generale di ASST Sette Laghi – Il lavoro dei nostri professionisti fa la vera differenza. Sono il prof. Ghezzi, il prof. Agosti e le loro squadre. Sono professionisti come Federica Bianchi, che qui ha lavorato, che qui ha contribuito all’ottima reputazione del nostro punto nascita, e che ha voluto diventare anche una donatrice, grazie ai suoi genitori».

IN MEMORIA DI FEDERICA BIANCHI

Una targa ricorda il sorriso di Federica, ostetrica prematuramente scomparsa a fine a2021 e la cui famiglia ha voluto contribuire al progetto artistico realizzato avanti dalla Fondazione : «Portare arte, colore, fantasia, creatività in un ambiente solitamente asettico come un ospedale, è sempre una sfida – ha spiegato Emanuela Crivellaro, Presidente de Il Ponte del Sorriso – I reparti non sono tutti uguali e non curano le stesse patologie. Occorre quindi riflettere con attenzione sullo spazio in cui si va ad intervenire ed immaginare come renderlo accogliente e rassicurante, tenendo ben presente le emozioni e il benessere che le scelte cromatiche ed artistiche possono suscitare nelle persone ricoverate, mamme, neonati o bambini. In Ostetricia si respira l’inizio di una nuova vita. Per questo abbiamo pensato, quali soggetti del percorso artistico, alla primavera, che rappresenta la nascita, il risveglio, l’energia positiva, e all’arcobaleno, che esprime, tra i tanti significati, anche femminilità e fertilità, mentre in ogni stanza, dolcissimi cuccioli di ogni specie animale, invitano alla tenerezza e alle coccole».

I PROSSIMI PASSI PER RIFARE IL PRIMO PIANO E DARE IL VIA AL TERZO LOTTO

Per un piano che viene inaugurato, altri attendono ancora gli interventi, a partire dal primo piano che accoglie i casi ostetrici più delicati mentre resta ancora da definire il cronoprogramma del terzo lotto di cui si attende l’approvazione del progetto ma su cui si sono levate già delle critiche per un disegno che disattende le aspettative.

Presenti all’inaugurazione il Presidente della Commissione Sanità di regione Emanuele Monti da sempre amico e sostenitore del progetto del Del Ponte come uno dei 5 hub regionali pediatrici, il consigliere regionale del PD Samuele Astuti, il vicesindaco di Varese Ivana Perusin e l’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio. Presente anche la famiglia di Federica che ha voluto lasciare un segno del suo sorriso in questi luoghi pieni di vita.