Più forti contro gli incendi boschivi: firmato l’accordo tra Piambello e Protezione civile Valtinella

Più numerosi, efficaci e coordinati contro gli incendi boschivi. Si può riassumere così l’obiettivo dell’accordo operativo firmato oggi ad Arcisate tra il presidente della Comunità montana del Piambello Paolo Sartorio e il sindaco di Casciago Mirko Reto, responsabile del Gruppo intercomunale di Protezione civile Valtinella, che comprende anche i comuni di Barasso e Luvinate.

«Grazie a questo accordo, che vede anche il sostegno dell’ente Parco del Campo dei Fiori sarà possibile intervenire in modo più rapido e coordinato unendo le forze e le competenze di nostri volontari antincendio e potendo attivare direttamente anche il gruppo Valtinella – ha detto il presidente del Piambello – Inoltre avremo tra le forze in campo anche un’ulteriore forza operativa, grazie al Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) nonché vicesindaco di Casciago Alberto Gaggioni».

«Siamo grati al presidente Sartorio per averci coinvolti – ha detto Mirko Reto – Un segnale di grande sensibilità e attenzione alla prevenzione e per noi l’opportunità di un nuovo impegno per il territorio. Il nostro obiettivo nell’affrontare questa collaborazione è sicuramente quello di fare ulteriori esperienze e di mettere in comune le nostre competenze».

Con la convenzione siglata oggi il numero dei volontari operativi aumenta e arriva a circa 130 (un centinaio quelli del Piambello e una trentina quelli del gruppo Valtinella) ma soprattutto sarà possibile guadagnare tempo prezioso in caso di incendi che richiedono tutte le forze in campo: «Guadagnare tempo nelle primissime fasi di un incendio è fondamentale per contenere i danni – ha spiegato Sartorio – ma la collaborazione con il gruppo intercomunale Valtinella credo che darò i suoi frutti anche in termini di prevenzione e presidio del territorio, altro aspetto determinante nella lotta contro gli incendi boschivi».

Qui il testo della convenzione