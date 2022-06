Il Pnrr regala la mensa ai bambini della scuola elementare Rodari di Fagnano Olona

Entro il 2026 la scuola elementare Gianni Rodari di Fagnano Olona avrà la sua mensa da 250 posti. Lo hanno confermato oggi il sindaco Marco Baroffio e la giunta al gran completo, nel corso di una conferenza stampa per comunicare l’aggiudicazione di 826 mila euro relativi al bando Pnrr del Ministero dell’Istruzione dedicato alle strutture scolastiche.

«A marzo partecipammo a due bandi Pnrr: uno per la palestra delle scuole Fermi e l’altro per il refettorio della scuola elementare di Bergoro. Erano state le minoranze a suggerirci di partecipare e lo abbiamo fatto – spiega il sindaco Baroffio -. Con questo speriamo di aver dato dimostrazione di non essere sordi alle proposte dell’opposizione ma vorremmo anche che venga riconosciuta la professionalità di questa giunta e soprattutto degli uffici comunali che hanno lavorato duro per ottenere questo risultato».

Racconta l’assessore all’Istruzione Simona Michelon: «A Bergoro andava risolto un problema che si era aggravato col covid: la vecchia sala refettorio, comunque piccola, era stata trasformata per allargare le aule e far rispettare le distanze tra gli alunni. Questo aveva peggiorato la qualità del pranzo dei bambini che erano costretti a mangiare in classe pasti serviti ad una temperatura non idonea».

L’assessore alle Opere Pubbliche Simona Mezanzani entra nei dettagli dell’intervento: «Da un edificio che si trova proprio accanto alla scuola ricaveremo uno spazio da 250 posti in modo che si possa servire i pasti a tutti in un turno unico. L’edificio sarà direttamente collegato alla scuola. In tutto ricaveremo uno spazio da 420 mq di cui 300 per il solo refettorio. Il resto servirà per locali di servizio».

l’edificio che verrà tasformato in mensa

Per quanto riguarda la palestra delle scuole medie non si sa ancora se il progetto di Fagnano verrà finanziato ma nei prossimi giorni saranno pubblicate le graduatorie. L’opera prevede una spesa da 930 mila euro «che se non arriveranno dal Pnrr li abbiamo comunque accantonati a bilancio» – aggiunge Baroffio.

Ma per le scuole medie è già in fase di avvio un nuovo cantiere: «Lunedì, infatti, partiranno i lavori per l’adeguamento dei bagni per un importo di 190 mila euro finanziati dal bilancio comunale». Al via, infine, anche i lavori per l’abbattimento del muro pericolante dell’asilo nido, la cui instabilità aveva costretto la direttrice della scuola a delimitare una parte del giardino per interdirlo ai bambini: «Dopo anni di attese e sopralluoghi finalmente si passa alla messa in sicurezza. La parte di muro demolita verrà sostituita da una rete metallica e da una siepe» – conclude la Michelon.

Esprime soddisfazione il capogruppo di SìAmo Fagnano, Donato Mauro: «Questa notizia ci rende molto lieti come amministratori perché premia le azioni e le attività di questi primi mesi di amministrazione mirate alla soluzione di problemi con un elevato impatto per i nostri cittadini e in questo caso i nostri alunni. Il lavoro svolto in collaborazione con gli uffici comunali comincia a dare i suoi primi frutti».