Portiamo l’arte nelle corti di Gazzada, Gaja spazio creativo cerca attori, musicisti, pittori

Portiamo l’arte nelle corti. È la bella iniziativa organizzata da Gaja spazio creativo, luogo d’incontro culturale, nato pochi anni fa a Gazzada Schianno e gestito da un gruppo di giovani del paese amanti delle arti: pittura, musica, recitazione, lettura e tutto quanto fa cultura.

Domenica 26 giugno a Gazzada dalle ore 15 alle ore 18 sarà messo a disposizione uno spazio nelle corti del paese in cui suonare, realizzare dei lavori ed esporre le proprie opere.

Alle ore 17:00 circa appuntamento tutti insieme in piazza Galvaligi per la parte conclusiva dell’evento con un aperitivo.

Musicisti, artisti di ogni genere, pittori, scultori, possono inviare la richiesta di partecipazione all’evento attraverso le pagine social e a questi i numeri di telefono Michi 3665933797 / Ele 3494703765 entro il 19 Giugno.

Artisti e artigiani dovranno portare il materiale necessario ed eventuali cavalletti, Gaja fornirà un piano di appoggio su cui lavorare. I musicisti avranno a disposizione un impianto di amplificazione in piazza Galvaligi; chi non avesse bisogno di amplificazione o possedesse già una strumentazione si accorderà solo per l’assegnazione della postazione più consona. La partecipazione degli artisti non prevede un concerto o un programma, ma ognuno sarà libero di esibirsi in qualunque modo.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Cooperativa Risorgimento Gazzada, il Comune Gazzada Schianno, la Biblioteca Gazzada Schianno, la Compagnia teatrale In vino Recitas, la Pro Loco di Gazzada Schianno e l’Oratorio San Giuseppe Gazzada. Previsto anche un banchetto di “Magari Domani” onlus.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.