Possibili cedimenti del manto stradale: a Barasso chiusa via Matteotti per lavori urgenti

Giorni di cantieri stradali a Barasso che deve fare i conti con gli interventi urgenti del gestore dell’acquedotto Alfa. Dopo il buco su via Roma, questa volta è via Matteotti a essere stata chiusa con urgenza su segnalazione della stessa società di gestione idrica. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari : « Si avvisa la cittadinanza che in via Matteotti è stata individuata una buca simile a quella riscontrata qualche giorno fa sul tratto della statale di Via Roma. Il responsabile delle fognature ALFA ha ritenuto di dover intervenire IMMEDIATAMENTE per PREVENIRE possibili CEDIMENTI DI STRADA, chiudendo un tratto di via Matteotti».

Durerà ancora una decina di giorni, invece, il cantiere di via Rossi mentre lo stesso sindaco tranquillizza i residenti sull’imminente chiusura di via Oltrona dopo che erano apparsi i cartelli con l’annuncio del divieto di transito da fine mese e fino al 30 settembre: « È stata apposta della cartellonistica senza che io abbia firmato alcuna ordinanza di chiusura della strada. Sulla via ALFA – società che ha in gestione le fognature di quasi tutti i Comuni della Provincia di Varese – dovrà lavorare con un cantiere da 800mila euro per il rifacimento di tutto il tratto. Però le modalità devono ancora essere decise e attualmente la strada NON chiuderà. Chiederò la rimozione dei cartelli alla società che li ha apposti. Seguiranno comunicazioni ufficiali dal Comune che è sempre a disposizione per informazioni e chiarimenti tramite i canali ufficiali».

«Ci scusiamo per le continue problematiche riscontrate – ha concluso il sindaco – ma onde evitare possibili problemi seri occorre intervenire subito, senza ritardo. Il percorso alternativo arrivando da via OLTRONA è quello di risalire da Via ROSSI verso Comerio e arrivare in via STAZIONE. Auspichiamo che il problema possa essere risolto in tempi brevi».

In vista dei lavori urgenti giovedì 30 giugno dalle 8.30 alle 13.30 è programmata un’interruzione di energia elettrica in un tratto di Via Matteotti.