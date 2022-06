Poste italiane celebra il centenario della sezione Cai di Gallarate con un annullo

Poste Italiane parteciperà al centenario dalla fondazione della sezione CAI di Gallarate con uno speciale annullo postale. L’annullo sarà disponibile sabato 11 giugno in Piazza Libertà a Gallarate dalle 14.00 alle 20.00 presso la postazione di Poste Italiane allestita per l’occasione.

L’annullo è realizzato nel formato tondo e riproduce il logo del centenario creato per le celebrazioni che si svolgeranno durante tutto l’anno tramite l’organizzazione di diversi eventi: escursioni, convegni, serate con cori di montagna, serate su cartografia e alpinismo giovanile.

Fondato nel 1922 da un gruppo di settantaquattro gallaratesi amanti della montagna, oggi la sezione CAI di Gallarate conta circa mille soci, intraprendenti sul territorio con attività che spaziano dall’escursionismo, all’alpinismo, alla speleologia, al torrentismo, al ciclo-escursionismo fino all’organizzazione di eventi inclusivi di carattere culturale.

Durante il servizio temporaneo sarà allestita una mostra fotografica sul tema della montagna, con relative premiazioni, una palestra di arrampicata e una serata con la celebre Guida del Cervino Hervè Bramasse. Alla cerimonia di bollatura sarà presente il Presidente della sezione, esponenti del CAI locale, centrale e regionale, rappresentanti dell’amministrazione comunale locale e la Referente Territoriale di Filatelia.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 11 giugno, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Gallarate, in via Vespucci 9, per i centoventi giorni successivi; sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.