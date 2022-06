Precipita da un ponteggio a Jerago con Orago, il medico si cala dall’elicottero

Nel primo pomeriggio di venerdì 17 giugno un operaio è caduto da un ponteggio mentre era al lavoro in un cantiere di ristrutturazione di una villetta di via Vignoli.

Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe caduto al primo piano da un’altezza di circa tre metri. Scattato l’allarme sono intervenute sul posto due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Como che ha calato all’interno del cantiere (tramite verricello) il personale medico.

L’uomo, dipendente diretto dell’azienda che sta eseguendo i lavori, non è in pericolo di vita. È stato soccorso e caricato in ambulanza che sta procedendo al trasferimento in ospedale in codice giallo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.