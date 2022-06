Premiati i vincitori del concorso artistico per gli infermieri della provincia di Varese

Si è tenuta lo scorso 29 maggio la premiazione della seconda edizione del concorso artistico dedicato a Irene Metra dell’ OPI di Varese (Ordine delle professioni infermieristiche di Varese) “Essere infermiere, uno sguardo oltre la divisa” tenutasi presso “Il Salotto” di Varese.

A vincere sono state Ines Rita Domenichini (infermiera e danza movimento terapeuta) e Paola Buzio (infermiera) – entrambe infermiere dell’ASST Sette Laghi – con un cortometraggio di danza dal tiolo: “Ci sono Ci sei”. Le due infermiere hanno condiviso il primo post in ex aequo con Sabrina Distefano, dell’ ASST Valle Olona, che ha proposto una fotografia dal titolo Breath and Resilience.

Il cortometraggio di Ines Rita Domenichini e Paola Buzio