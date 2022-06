Prende a pugni l’auto di servizio dei carabinieri: denunciata assieme al compagno

L’utilitaria fermata per un controllo, gli accertamenti sul veicolo che portano al sequestro perché privo di assicurazione: subito dopo scene di follia per le strade di Seregno, nella Brianza, con un trentaseienne che vanta svariati precedenti penali e la donna che sedeva al suo fianco che hanno dato in escandescenze. Tutto dopo che i militari avevano comunicato loro che stavano per procedere al sequestro del veicolo in violazione dell’articolo 193 c.2 (mancata copertura assicurativa).

Risultato: la donna ha minacciato di morte gli operanti e i loro familiari cercando di intimorirli unitamente al suo compagno con parole del tipo ”diventiamo cattivi con pistole e mitragliette e poi uno perde la testa” e, qualora avessero redatto i verbali, si sarebbe recata in caserma con l’intento di dare fuoco all’auto, ai militari operanti e a tutti gli altri che avessero trovato.

Tuttavia, mentre i carabinieri erano intenti alla stesura dei verbali, la donna per far capire le sue reali intenzioni, si è scagliata contro la gazzella dei radiomobile prendendola a calci e pugni danneggiando il cofano motore, paraurti e portiera del mezzo.

Al termine degli accertamenti la donna è stata denunciata in stato di libertà in violazione degli artt. “336 – 635 circ.625 c.p.” (violenza e minacce a pubblico ufficiale – danneggiamento con violenza sulle cose), mentre all’uomo è stata contestata la violazione al codice della strada per aver condotto il veicolo mancante della copertura assicurativa, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo.