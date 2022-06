Pro Loco di Castellanza, consegnati i prodotti per l’infanzia al Centro di Aiuto alla Vita

Sono tantissimi e soprattutto utili, i prodotti per l’infanzia che la Pro Loco di Castellanza ha donato al Centro di Aiuto alla Vita grazie ai fondi raccolti durante feste e ai mercatini organizzati in città. La consegna all’associazione è avvenuta questo sabato nella sede della Pro Loco e a distribuire i prodotti sarà la Mensa del Padre Nostro che poterà direttamente a casa delle famiglie pannolini, prodotti per l’igiene, salviettine e tutto l’occorrente per i primi mesi di vita.

Il Centro di Aiuto alla Vita di Castellanza segue una quarantina di bambini che l’associazione ha aiutato a nascere con sostegni di carattere economico e non solo, e ha continuato ad accompagnare nella crescita. «Quest’anno – spiega la presidente, Paola Langè – sono nati 5 bambini, due dell’Est, 2 africani e 1 ucraino: la mamma era arrivata da poco in Italia dopo essersi messa in salvo dalla guerra». Il Cav offre anche un prezioso servizio di dopo scuola.

Soddisfatta la Pro Loco di Castellanza che ringrazia i cittadini per la generosità e la partecipazione agli eventi: «Siamo già pronti a una nuova raccolta per il periodo natalizio», annuncia la presidente Lucia Petrillo.