Promuovere il piacere della lettura, Varese propone un un patto a librerie e associazioni

È aperto il bando per partecipare al Patto locale della lettura città di Varese, lo strumento di governance per la promozione del libro e della lettura, con l’obiettivo di favorire e diffondere il piacere di leggere attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati che sono attivi sul territorio all’interno della filiera culturale del libro. I soggetti interessati ad aderire possono sottoscrivere la scheda di adesione che è possibile trovare sul sito del Comune di Varese e trasmetterla entro le ore 12 del 30 luglio 2022 via mail all’indirizzo biblioteca@comune.varese.it. Tutta la documentazione può anche essere consegnata in Biblioteca civica, in via Sacco 9.

Il Patto per la lettura si rivolge a tutti i soggetti che individuano nella lettura una risorsa strategica, e nasce per coinvolgere istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e tutte quelle realtà che hanno esperienza nella promozione della lettura e che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della città di Varese.

Il patto deriva dalle buone pratiche attuate in città per incrementare gli indici di lettura. Varese infatti ha ottenuto per i bienni 2018-2019 e 2020-2021 dal Centro per il libro e la lettura, un istituto del Ministero della Cultura, la qualifica di “Città che legge” e il finanziamento del progetto “The Readers, gli ambasciatori della lettura“, che ha coinvolto una settantina di studenti degli istituti superiori di Varese e si è concluso il 12 giugno con la Notte Bianca dei Lettori.

L’iniziativa è stata promossa nel mese di settembre 2021 e alla prima annualità hanno aderito 22 realtà come due librerie, sei istituti scolastici, sette realtà dell’associazionismo; due case editrici, l’ufficio scolastico territoriale, un dipartimento dell’ Università dell’Insubria e tre cooperative sociali. L’accordo ha durata triennale, rinnovabile, e i sottoscrittori devono essere realtà con personalità giuridica ed esperienza pregressa almeno triennale nell’ambito della promozione della lettura.

Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese a questo link.