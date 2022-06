Proteggere lo smartphone è importante: sai quanti dati ti vengono sottratti?

Una nuova campagna a livello globale sul tema della privacy e della protezione dati è stata presentata da Apple, è indirizzata agli utenti di Apple, ma è utile anche per tutti gli altri, per fermarsi ancora una volta a riflettere su quali e quanti dati vengano sottratti dal proprio smartphone mentre gli utenti sono del tutto inconsapevole su ciò che accade. L’azienda, da sempre sensibile e vicina a temi di questo tipo, ha deciso di raccontare attraverso lo spot, la facilità con cui “entità esterne” riescono ad entrare in possesso dei dati degli utenti, e lo fa attraverso un cortometraggio ambientato all’interno di una casa d’aste. Una ragazza (che rappresenta un qualsiasi utente di smartphone) assiste alla vendita delle sue preziose informazioni personali che vengono battute all’asta per cifre incredibilmente alte. Il messaggio è chiaro: le informazione che ciascuno di noi produce sono estremamente preziose, e accedervi è in realtà molto facile. Fortunatamente, lo spot si conclude in maniera “felice”: la ragazza è infatti un utente Apple, e grazie ai meccanismi di protezione che l’azienda mette a disposizione riesce a cancellare tutti i dati “rubati”.

Gli esperti di MisterGadget hanno riassunto per noi i principali metodi di protezione dei dati forniti da Apple a ciascun utente. In realtà anche Google ha cominciato a supportare gli utenti di Android con una serie di strumenti, il cui scopo è proprio quello della protezione delle informazioni sensibili e il pieno controllo su ciò che le app possono fare con i nostri dati.

Proteggere i dati prodotti delle app

Un primo tema trattato dalla campagna è quello relativo alla protezione della privacy dei dati che vengono originati con l’utilizzo di applicazioni. Apple mette a disposizione la funzione “ Resoconto sulla privacy delle app “ (attivabile dalla sezione privacy delle impostazioni di iPhone), per monitorare qualsiasi comunicazione e richiesta di dati proveniente dall’esterno. Grazie a questo strumento l’utente può dunque venire a conoscenza del flusso di informazioni che lo riguarda ogni qualvolta utilizza un’applicazione. Per garantire la protezione dei dati è necessario però fare un passaggio ulteriore, rifiutando a prescindere ogni richiesta di tracking da parte di piattaforme esterne .

Proteggere i dati su Safari

Anche la navigazione su web produce dati e informazioni, e questi possono essere tracciati e tutelati con il medesimo meccanismo visto in precedenza con le applicazioni. Safari supporta la funzione “resoconto sulla privacy di Safari”, per controllare e conoscere il nome dei Tracker che hanno avuto o meno accesso alle informazioni personali dell’utente. Per impedire che si verifica un “furto di dati” l’utente dovrà invece impedire il monitoraggio tra i siti web attivando l’apposita impostazione.

Proteggere la privacy delle mail

Le e-mail costituiscono una fonte inesauribile ed estremamente importante di dati. Molte delle e-mail che una persona riceve contengono i cosiddetti “pixel”, ovvero degli strumenti di tracking nascosti nel testo, attraverso i quali un mittente può intercettare preziose informazioni personali del ricevente. Per questa situazione Apple ha introdotto la funzione “protezione della privacy” in mail. Proteggere la privacy sugli acquisti L’ultimo tema a cui viene dato spazio nel video è quello relativo alla sicurezza degli acquisti online e alla privacy dei dati generati. Molto spesso app e piattaforme, memorizzano la cronologia degli acquisti o delle ricerche effettuate per scopi commerciali. Apple, ed in particolare Apple Pay, invece hanno scelto di non seguire questa pratica, salvaguardando la privacy degli utenti. Apple ribadisce dunque con il nuovo spot la centralità di questi temi, offrendo all’utente un motivo in più per scegliere i suoi dispositivi, ma da qualche tempo anche Google a cominciato a lavorare seriamente sul tema della privacy e il suo prossimo software, Android 13, porterà le sue principali innovazioni proprio nel campo della protezione dei dati e lavorerà per aumentare la consapevolezza dei suoi utenti sul valore dei dati stessi. Il nostro cellulare è uno strumento potentissimo, ma può anche diventare un’insidia perché può permettere a sconosciuti di costruire un quadro completo delle nostre abitudini e dei nostri cicli di consumo. Qualcuno potrebbe pensare che l’argomento non è di proprio interesse perché non c’è niente da nascondere: è vero, ma un domani le informazioni carpite dal nostro smartphone che riguardano le nostre condizioni di salute, potrebbero cambiare le condizioni contrattuali delle nostre polizze assicurative. È solo un esempio di come i dati sottratti al vostro cellulare potrebbero essere utilizzati a nostro svantaggio, nell'incertezza meglio essere prudenti.