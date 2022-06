Protesta al Gigante di Somma: “Chiediamo il rinnovo del contratto e migliori condizioni di lavoro”

Presidio di protesta di fronte al Gigante di Somma Lombardo, per chiedere il rinnovo del contratto integrativo e migliori condizioni di lavoro.

I lavoratori dello storico punto vendita sommese si sono ritrovati all’ingresso del complesso commerciale sul Sempione, sotto le bandiere della Filcams Cgil e della Fisascat Cisl, raccogliendo anche l’interesse della maggior parte dei clienti che passavano e venivano avvicinati per la consegna del volantino con le rivendicazioni.

Primo punto dello stato di agitazione – proclamato a livello nazionale – è il contratto integrativo aziendale. «In piena pandemia non abbiamo chiesto di rinnovare l’integrativo che è scaduto a ottobre 2020, c’erano altre priorità in quel momento» ricostruisce Livio Muratore, della Filcams Cgil. A inizio 2021 la Rialto spa è subentrata nella proprietà di Gigante anche a Somma: «Quando abbiamo chiesto all’azienda di rinnovare l’integrativo ci hanno risposto che non c’era alcuni spazio».

«È un contratto integrativo che risale al 1985 e che ha una grande importanza per i lavoratori di Gigante» sottolinea Simona Menegale, della Fisascat Cisl Varese-Como. «La disdetta unilaterale dell’accordo è grave. C’era la promessa di sederci al tavolo per un contratto complessivo di Rialto spa ma ad oggi non abbiamo segnali. La richiesta è di poterci sedere al tavolo a livello nazionale, per ottenere che le migliorie siano estese a tutta la piattaforma di Rialto spa. Siamo disponibili a sederci al tavolo, ma questo tavolo va convocato».

La richiesta dell’integrativo aziendale non è l’unica rivendicazione al centro del presidio. «Oggi l’azienda chiede diffusamente flessibilità per i full time» continua Muratore della Cgil. Nella pratica significa che per coprire le assenze per ferie in estate viene imposto ai lavoratori un prolungamento dell’orario settimanale da 38 a 44 ore. Non in straordinario (che sarebbe pagato anche maggiormente) ma con un ‘prestito’ di ore che vengono recuperate solo in autunno. «La flessibilità è sì prevista dal contratto ma non è stato applicato da nessuna altra catena» continua Muratore della Cgil. «Inoltre prevede anche un incontro preliminare con le organizzazioni sindacali che qui è stato ignorato».

«I contratti full time sono soprattutto ultracinquantenni e un turno prolungato anche fisicamente è pesante» aggiunge una cassiera che partecipa al presidio. «E questo anche perché la lunghezza del turno si accompagna all’uso delle mascherine e dei camici sintetici che creano particolare disagio. È una cosa che in estate condiziona tanto».