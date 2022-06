Prima prova di maturità anche per Willy Gnonto al “Pantani” di Busto Arsizio

Nella mattinata di mercoledì 22 giugno sono iniziati gli esami di maturità per le scuole superiori. Tra i 2o8 maturandi del Liceo Scientifico Sportivo “Pantani” c’era anche Wilfried Gnonto.

Willy, diciottenne giocatore dello Zurigo nato a Verbania e cresciuto a Baveno, ha esordito lo scorso 5 giugno con la Nazionale italiana di calcio contro la Germania e 10 giorni dopo, sempre contro i tedeschi, è diventato il più giovane marcatore di sempre con la maglia azzurra (leggi qui).

Ora gli esami si spostano dal campo ai banchi di via Varzi, con la prima prova da affrontare per conseguire la maturità. «Ho studiato molto – ha detto il calciatore ad Ansa -, ritagliandomi momenti durante i ritiri, anche se é stato difficile per me terminare questo percorso é importante. Sono riposato, spero vada bene anche se temo matematica. Per una una partita forse sono più calmo, perché é ciò che mi piace di più e mi riesce meglio».

Al Liceo Sportivo “Marco Pantani” è arrivato tre anni fa, dopo un biennio svolto al classico, su decisione dell’Inter, nel cui settore giovanile ha militato per diversi anni. Poi Gnonto è andato in Svizzera, allo Zurigo, così ha mantenuto l’iscrizione a Busto Arsizio, ma ha dovuto prepararsi a distanza, grazie anche al servizio di tutoraggio offerto da Acof per questo genere di situazioni.

«Nonostante una carriera sempre più brillante e impegnativa – spiega il direttore dell’istituto bustocco Mauro Ghisellini – questo ragazzo ha continuato a studiare in maniera costante. Specialmente nelle materie letterarie e linguistiche è molto bravo, dimostrando una serietà assoluta. I genitori lo hanno educato bene e lui ci tiene a completare il ciclo di studi. Anzi, sebbene le principali squadre d’Europa abbiano messo gli occhi su di lui, ha già detto che vorrebbe iscriversi a un corso universitario, compatibilmente con quelli che saranno i suoi impegni».

E in tema di maturità e campioni, al liceo “Pantani” hanno svolto la prova per il diploma anche il fresco campione del mondo di nuoto Nicolò Martinenghi e il campione d’Italia con il Milan Matteo Gabbia.

«Per noi è un orgoglio dimostrare l’efficacia di un modello d’istruzione che, senza rinunciare alla qualità, consente di gestire le esigenze di chi svolge un’attività agonistica particolarmente impegnativa – sottolineano i direttori Mauro e Cinzia Ghisellini -. Crediamo in una scuola completa ma al passo con i tempi, che si tratti di liceo o istituto professionale per gli sportivi, oppure di Liceo artistico, Istituto tecnico sistema Moda, Liceo delle Scienze Umane o istituto tecnico di Grafica e Comunicazione. La maturità, inoltre, è iniziata anche al Liceo internazionale quadriennale per l’Innovazione, altro fiore all’occhiello di ACOF Olga Fiorini».