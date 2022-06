Punta sul golf la cena di inizio estate per la CRI di Varese

Sabato 25 Giugno dalle 17 il Ristorante Panorama Golf in Via Belmonte 169 a Varese, ospiterà una importante serata organizzata dal Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della CroceRossa Italiana che contribuirà alla raccolta fondi per sostenere le numerose attività socio-assistenziali del Comitato.

L’evento si articolerà in più riprese: alle 17 è prevista la prima edizione del torneo “Nove buche per Croce Rossa” a cui seguirà la premiazione. L’iscrizione al torneo è riservata esclusivamente ai giocatori tesserati (per info, contattare la segreteria del Golf Panorama al numero 0332.330356 oppure via mail info@panoramagolf.it).

Dalle 19.30 avrà inizio la cena, cui si può partecipare con prenotazione obbligatoria entro e non oltre giovedì 23 Giugno. Una lotteria animerà inoltre la serata.

«Con il nostro appuntamento annuale della Cena di Inizio Estate vogliamo dare il nostro saluto all’inizio di una nuova stagione che quest’anno rappresenta un momento di ritorno alle abitudini e alla vita vicine alla normalità – ha commentato Angelo Bianchi Presidente del Comitato – Vi aspettiamo numerosi per un momento di condivisione, ricordando che tutto il ricavato della serata sarà destinato alle attività socio-assistenziali del Comitato, un’area che necessita sempre di molte risorse. Inoltre quest’anno abbiamo deciso di integrare l’evento con un momento di avvicinamento allo sport del golf per cui ringraziamo la Direzione del Golf Panorama, una novità con cui speriamo di attirare nuovi simpatizzanti pronti a conoscere le attività della Croce Rossa. Ringrazio in anticipo tutti coloro che potranno partecipare».

Per informazioni e prenotazioni:

eventi@crivarese.it

Cell. 366.6454396