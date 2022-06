Qualche ora di tregua sul Varesotto, probabili altri temporali e grandine

Mentre il nord della provincia sta facendo i conti coi danni del maltempo, l’inizio della settimana segna un tempo di nuovo bello e senza nuvole per un lunedì mattina che promette bene. Ma sono solo ore di calma prima della nuova perturbazione che si abbatterà anche sul Varesotto: potrebbe essere il colpo di coda prima della calma prevista per la metà della settimana.

Per il momento la protezione civile regionale non ha diramato alcun bollettino di allerta meteo: potrebbe dunque trattarsi di fenomeni sparsi e di lieve entità che apporterebbero preziosissima acqua senza causare i danni delle ultime ore soprattutto nella zona della Valcuvia (nella foto, protezione civile al lavoro a Laveno Mombello).

LA SITUAZIONE

“L’alta pressione africana si ritira sul Mediterraneo“, scrive il Centro geofisico prealpino. Una perturbazione associata ad un vortice depressionario sulle Isole Britanniche transiterà sulle nostre regioni da stasera e nella giornata di domani con tempo più variabile e temporalesco. Da giovedì ristabilimento del bel tempo estivo grazie all’anticiclone delle Azzorre che porterà correnti in quota più secche e non troppo calde da NW“.

LE PREVISIONI

Lunedì soleggiato e clima estivo. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme che porterà temporali in serata e nella notte sia sulle Prealpi che in pianura. Locali grandinate e colpi di vento. Martedì “variamente nuvoloso, meno caldo e instabile con possibilità di rovesci e temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio schiarite e cielo sereno in serata con ventilazione da Nord“. Mercoledì abbastanza soleggiato, al mattino cielo velato da nubi alte. Nel pomeriggio alcuni passaggi nuvolosi, più estesi lungo le Alpi, dove sarà possibile qualche rovescio isolato. Altrove asciutto.

LA TENDENZA

Giovedì 9 giugno: soleggiato con residua nuvolosità sulla Lombardia orientale. Asciutto o solo isolati rovesci pomeridiani su Orobie e Garda. Venerdì 10: bel tempo estivo. Asciutto. Massime 28/30°C.