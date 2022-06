Quali sono le regole di circolazione del monopattino elettrico?

Il monopattino: il re della mobilità alternativa

Il monopattino elettrico è tra i mezzi di trasporto alternativi più utilizzati in assoluto. Grazie alla sua versatilità ed alla semplicità di utilizzo, infatti, sta riscontrando un sempre maggiore successo, soprattutto nelle grandi città.

Questo strumento consente infatti di risparmiare notevolmente, soprattutto tenuto conto del costo per il carburante, che da poco ha superato il prezzo di 2,00 euro al litro, ma anche di risolvere i problemi legati al traffico o al parcheggio.

Trattandosi di un’alternativa amica dell’ambiente, viene incentivata dal governo, che ha messo a disposizione dei bonus per il loro acquisto. Si possono acquistare dei modelli performanti e di ottima qualità con poche centinaia di euro. Basterà consultare l’elenco aggiornato dei più economici monopattini ed esaminare le loro caratteristiche per fare una scelta consapevole.

Ciò non toglie, che per utilizzarlo sia necessario rispettare delle norme per la circolazione. Andiamo a scoprire quali sono.

Cosa dice la legge sul suo utilizzo

Innanzitutto il limite di potenza di un monopattino è di 500 watt, mentre la velocità massima con cui si può circolare laddove il limite per le automobili e per i veicoli motorizzati è di 50 km/h, è di 25 km/h. E’ possibile condurre il monopattino anche nelle aree pedonali, ma in questo caso bisognerà stare ancora più attenti alla velocità, che non dovrà superare i 6 km/h.

In linea di massima, un monopattino deve tener conto delle stesse norme di buona condotta per la circolazione che vengono rispettate anche dai ciclisti.

Sarà, ad esempio, vietato trasportare sul monopattino qualcun altro o portare con sé un oggetto pesante o ingombrante che renderebbe pericolosa la guida.

Non sarà nemmeno possibile parlare al cellulare, a meno che non si utilizzi l’auricolare ed entrambe le mani siano posizionate sul manubrio.

Durante la circolazione in compagnia con altri che guidano un monopattino, sarà necessario disporsi in fila indiana, e non uno di fianco all’altro. In questo modo si favorirà la fluidità del traffico, favorendo il sorpasso delle auto quando sarà possibile.

L’utilizzo del casco è obbligatorio per i minorenni e facoltativo per chi ha più di 18 anni. In ultimo, bisogna avere più di 14 anni per condurre un monopattino elettrico.

Alcuni si chiedono se sia necessario assicurare il proprio mezzo. Essendo il monopattino equiparato ad una bicicletta, per il momento non è obbligatorio farlo.

Ciò non toglie che è possibile stipulare un’assicurazione che possa offrire una copertura economica in caso di danno a terzi o alla propria persona.

Per quanto riguarda i monopattini noleggiati, questa assicurazione è già inclusa. Ma che dire del caso in cui dovessimo causare un incidente mentre siamo alla guida del nostro monopattino?

In questo caso dovremo risarcire i danni e farlo di tasca nostra. Ecco perché soprattutto chi lo utilizza con una certa frequenza, farebbe bene ad assicurarlo.