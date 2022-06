“Quarant’anni al lavoro in tribunale a Varese e ora ci regaliamo un’apericena“

L’amarcord fra il divertente e il malinconico c’è sempre stato quando si parla di vecchi amici e primi scogli della vita da affrontare insieme, o amori sbocciati sui banchi di scuola e per la maggiore lì rimasti a guisa di sogni nel cassetto; desideri per generazioni sospesi fra volontà e memoria.

Poi sono arrivati i social che hanno accorciato le distanze anche se in tanti, e forse nella maggior parte dei casi, si sono accontentati del gruppo dove si postano foto di classe e scene dalle ricorrenze più spassose, senza cioè spingersi all’incontro. A dire il vero il genere è stato riassunto coi giusti “tic“ quando ancora si ragionava a millenovecento dal mitico Carlo Verdone in “Compagni di scuola“: la cena ritrovo dove l’emozione si stringe attorno ai cordoni di quel che si era, alle somme di ciò che si è diventati.

E cos’è la scuola se non la preparazione al lavoro con altri mezzi?

La classe che diventa l’ufficio e l’istituto tal dei tali si trasforma in banca, assicurazione, fabbrica, ospedale o tribunale (Foto cortesia archivio Macchione).

Proprio il posto dove lavoravano i dipendenti di tribunale e Procura di Varese, che questa sera, 29 giugno, si ritrovano per uno speciale rendez-vous tenuto a battesimo da una notizia pubblicata poco tempo fa da Varesenews: «Ho letto tempo fa la notizia del festeggiamento per i 50 anni dal diploma al Cairoli. Questa sera a Villa Cagnola si ritroveranno per un’apericena conviviale i pensionati recenti e meno del Tribunale e Procura della Repubblica di Varese; persone che hanno dedicato 40 è più della loro vita al servizio del Pubblico. Mi rendo conto che non è una gran notizia ma un trafiletto per non farci dimenticare ci farebbe immenso piacere».

E così sia.