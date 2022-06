Quattordici pizze in una settimana, l’omaggio dello youtuber Tasso Culinario alle pizzerie di Busto Arsizio

L’eroe della settimana della pizza dedicata a Busto Arsizio è stato decisamente lui, Mirko Tassin che su Youtube è noto come Tasso Culinario, un cuoco food-vlogger di Busto Arsizio che ha mangiato 14 pizze Busto in sette giorni (con l’aiuto di qualche amico). Un vero record che potete rivivere nel video che ha realizzato proprio a sostegno di questa iniziativa e che l’assessore alle Attività Produttive Manuela Maffioli ha voluto mostrare in anteprima proprio ai pizzaioli che hanno partecipato, durante la conferenza stampa di bilancio dell’iniziativa.

Ma la settimana della pizza a Busto Arsizio è stata un successo anche per le 14 pizzerie che hanno aderito all’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale (assessorato alle Attività Produttive) e dall’Ascom cittadina. Per sette giorni (dal 6 al 12 giugno) in quattordici pizzerie della città è stata proposta una pizza-calzone a forma di B che ognuno ha condito seguendo la propria fantasia.

«Sono state 1500 le pizze Busto sfornate dai pizzaioli che hanno aderito – ha relazionato l’assessore Manuela Maffioli – in alcuni casi si è registrato l’arrivo di nuovi clienti mentre in altri sono stati i clienti abituali a voler provare la pizza speciale inventata per l’occasione. Un’iniziativa che ha rafforzato lo spirito di collaborazione tra i commercianti e che ripeteremo l’anno prossimo».

Soddisfazione anche da parte di Rudi Collini, presidente di Ascom Busto Arsizio e della Confcommercio Uniascom provinciale, che ha voluto sottolineare quanto fosse importante «unire le forze del territorio che hanno portato visibilità e risultati per chi ha deciso di partecipare senza personalismi. Mi ritengo molto soddisfatto per i risultati ottenuti. Tutto ciò che rende più bravi e più competitivi deve essere valorizzato. Bravi tutti i pizzaioli che si sono prestati».

Infine sono stati premiati i primi tre bustocchi che hanno assaggiato almeno 3 pizze Busto durante la settimana. Si tratta di Paolo Carnaghi, Simona Rondina e Marina Farioli con quest’ultima che ha ritirato lo smart box a tema gastronomico proprio dalle mani di Rudi Collini di Ascom, che metteva in palio i premi.