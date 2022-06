Quattro giorni di festa alla Rsa Luigi Gonzaga di Gorla Minore

San Luigi Gonzaga è in festa: dal 20 al 23 giugno, la struttura per anziani e categorie fragili di Gorla Minore si apre ai familiari con una serie di eventi e di attività, nella splendida e sicura cornice del giardino della RSA, che vedono la partecipazione di tante realtà e personalità locali, tra cui il Liceo Artistico Don Milani, il parroco, le compagnie musicali della zona e molto altro, sempre con il coinvolgimento attivo degli Ospiti che proporranno merende, letture e mostre dei loro lavori.

Lo scopo dell’iniziativa è, infatti, quello di aprirsi alle famiglie che per troppo tempo hanno sofferto la lontananza dai loro cari trascorrendo quattro giorni all’insegna della condivisione, con mostre, spettacoli e laboratori per tutti, dopo il difficile periodo del Covid-19, sempre in piena sicurezza. Infatti, l’ingresso è regolamentato dal Super GreenPass e da tutte le leggi in vigore, per parenti e personale.

Il programma dell’iniziativa

In queste giornate, le attività ludiche e ricreative, il divertimento e la voglia di stare insieme la faranno da padrone, attraverso un programma davvero ricchissimo:

lunedì 20: alle ore 10, apertura della mostra “La pittura a olio: un cammino tra lo sguardo e l’anima” realizzata dai ragazzi dell’Indirizzo Figurativo del liceo artistico Don Milani; apertura del Mercatino con l’esposizione dei lavori realizzati dagli Ospiti durante i laboratori. Dalle ore 16 “Il rapporto unico e speciale tra cane e padrone”: esibizione canina, in giardino, con merenda proposta e realizzata proprio dai nostri Ospiti.

martedì 21: Ore 10:30, Santa Messa in giardino in onore del Patrono di Gorla. Dalle ore 15: musica all’aperto, in compagnia di Monique, con merenda del contadino.

mercoledì 22: ore 10:30: il Rischiatutto contadino; Dalle ore 15 letture delle “Storie di cortile”, nella zona della fontana, in giardino.

Giovedì 23: dalle ore 10:30 momenti spensierati con “giochi ludici di una volta”, sempre in giardino. Dalle ore 15:laboratorio di pasta fresca fatta in casa in collaborazione con una cuoca professionista.

Un evento che si terrà in piena sicurezza

L’impegno profuso da tutti gli operatori durante i lunghi mesi dell’emergenza, impegno che tuttora perdura, ha permesso di riaprire la residenza all’esterno, riattivando non solo il programma di terapie non farmacologiche – tra cui Doll Therapy, musicoterapia, ortoterapia, laboratorio di cura del sé, laboratori creativi e manuali – ma tornando ad accogliere sia i familiari che i nuovi Ospiti, garantendo a tutti una quotidianità scandita da tante attività fisioterapiche e socio-educative.

Le dichiarazioni di Alessandra Scapuzzo, responsabile di Struttura

“Cogliamo l’occasione anche per ampliare le visite dei parenti, specie nelle giornate di lunedì e martedì, dando la possibilità ai familiari di trascorrere quanto più tempo possibile in compagnia dei loro cari. Perché qui, la festa di San Luigi Gonzaga è sempre stata molto sentita: ma, in questo giugno 2022, questa celebrazione diventa ancora più “festa”, poiché l’idea di organizzare attività condivise serve a celebrare la voglia di stare insieme. Lo aspettavamo da tanto! Non solo: speriamo che questa festa possa segnare la fine dell’emergenza, per consentire ai familiari di ritrovare il contatto e la vicinanza con i loro genitori, nonni, parenti. Insomma: quattro giorni che saranno una vera e propria prova generale di ritorno, quanto più possibile alla normalità, con cui tornare a vivere la Struttura così come la conoscevamo prima dell’emergenza!”