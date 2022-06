Quindici anni fa, l’incontro di Carlo Verdone all’Università di Varese

Quindici anni fa, Mauro della Porta Raffo invitò a Varese l’attore e regista Carlo Verdone. Fu una giornata bellissima per tutta la Città Giardino che accolse Verdone con grande e meritato affetto. Mauro Della Porta Raffo affiancò l’attore nella visita alla città e nell’incontro pubblico che tenne nell’Aula Magna dell’università dell’Insubria. Ecco il suo racconto di quella splendida giornata.

Corre il 21 giugno del 2007 e per una serie di veramente felici coincidenze capita che mio ospite nell’ambito di una manifestazione culturale cittadina sia Carlo Verdone. Presenta il regista e attore un docufilm che ne propone le origini, la formazione e l’attività, mettendone in giusta luce, oltre il grande successo di pubblico conseguito, l’alta professionalità.

Intervistato dal sottoscritto e dal critico cinematografico Maurizio Cabona, prima e dopo la proiezione, Verdone si racconta con l’abituale naturalezza narrando, in merito agli inizi, delle ‘lezioni’, anche a suon di ceffoni quando necessario, che gli erano state impartite (e delle quali teneva sempre conto) da Sergio Leone, nel ruolo di produttore e maestro, vecchio romano di scorza dura al quale si doveva necessariamente obbedienza. Ricordando la pellicola di non pochi anni prima nella quale cercando di attaccare discorso con un paio di ragazze, appreso che queste sono di Varese, dice loro di abitare anch’egli nella Città Giardino “dietro l’Università” per sentirsi rispondere che a Varese l’Ateneo non c’era. Fu proprio nell’Aula Magna che nel frattempo sorta l’università, volli si svolgesse l’affollatissimo incontro. Grande successo. Ma ancora più grande era stato nella precedente ora lo stupore di quanti nel nostro Corso Matteotti (foto) lo avevano potuto tranquillamente incontrare con me e l’allora sindaco Attilio Fontana in passeggiata, alla scoperta del centro cittadino.

Mdpr