A Ranco i lettori scelgono libri e incontri, così la biblioteca è davvero di tutti

Una piccola biblioteca, ben fornita e tra le poche, non solo in provincia di Varese, ad aprire le porte ai lettori anche la domenica mattina. È quella di Ranco, all’interno del palazzo comunale.

Un luogo dove chi legge è protagonista – come dovrebbe essere in una biblioteca – ma in questo caso non solo per la possibilità di scegliere i libri che preferisce. Sono i lettori infatti a suggerire quali titoli e quali argomenti meriterebbero uno sguardo più approfondito. Quando il budget lo consente il bibliotecario, Gian Carlo Costadoni, invia una mail ai suoi lettori chiedendo suggerimenti per gli acquisti oppure, prima di organizzare gli appuntamenti, valuta gli input che gli sono arrivati in precedenza che non riguardano soltanto i libri ma anche le modalità per organizzare al meglio le presentazioni.

«Sono nati così gli appuntamenti di Scrittrici e scrittori a confronto – racconta -. Un ciclo di incontri che si sviluppa proprio partendo da quelle tematiche e da quei testi che chi frequenta la nostra biblioteca suggerisce. Un modo per condividere gli interessi e la grande passione per la lettura».

Ai tempi del “booktok” (uno dei filoni che va per la maggiore su uno dei social network più seguiti, Tiktok), consigli di lettura e incontri dal vivo fortunatamente funzionano ancora. Soprattutto quando affrontano tematiche che aprono la mente e fanno riflettere. È il caso del prossimo appuntamento in programma, che vedrà dilagare due autrici, Annalina Molteni (con il libro Concerto a Fes, edito da Flamingo Edizioni) e Sumaya Abdel Qader (con Quello che abbiamo in testa, Mondadori). Moderatore dell’incontro sarà Gian Carlo Costadoni accompagnato dal pianoforte di Clara Schembari e dalle letture a cura di Fulvia Bonaiuti e Gabriella Casaro.

L’appuntamento è per sabato 11 giugno 2022, alle 17 in sala consiliare a Ranco. Al termine è previsto un rinfresco. Le persone che parteciperanno all’incontro potranno usufruire di un buono sconto del 5% sull’acquisto di libri presso la Libreria Mondadori di Angera.

Le autrici:

Annalina Molteni, milanese di nascita, vive sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Formazione umanistica e scientifica: Liceo classico, Facoltà di veterinaria, poi incursione nel Corso di giornalismo e abilitazione all’insegnamento dell’italiano agli stranieri.

Sumaya Abdel Qader, nasce a Perugia, a vent’anni si trasferisce a Milano. Laurea in biologia, in mediazione linguistica e culturale e in sociologia. Si occupa di immigrazione, processi culturali, contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere, e tanto altro.