Rapina un passante in monopattino a Busto Arsizio ma viene subito arrestato dai Carabinieri

Prima rapina un passante in monopattino, poi cerca di danneggiare dei tabelloni pubblicitari lungo la via per Fagnano. Un uomo sulla trentina è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Busto Arsizio nella giornata di sabato con l’accusa di rapina.

Il malvivente ha bloccato un uomo che stava percorrendo la via a bordo del proprio monopattino e, dopo averlo minacciato ma senza armi, gli ha intimato di consegnargli il portafoglio. La vittima non ha opposto resistenza e lo ha consegnato al 30enne che si è allontanato subito. Immediata la chiamata al 112 che ha allertato i militari bustocchi, giunti sul posto in poco tempo.

Il rapinatore è stato trovato poco più avanti mentre danneggiava alcuni cartelloni pubblicitari mentre aveva ancora addosso il portafoglio dell’uomo appena rapinato. Per l’esagitato sono scattate subito le manette e il trasferimento in carcere mentre il frutto della rapina è stato riconsegnato all’avente diritto.