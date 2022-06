Riapre il Chiostro di Voltorre che vuole tornare protagonista nella scena culturale del Varesotto

(foto di Claudio Montagner)

Una storia lunga mille secoli. Un luogo di fascino che la provincia di Varese ritrova dopo un lungo periodo di chiusura.

Grazie a un accordo tra la proprietà, la Provincia di Varese, e il Comune di Gavirate riapre il Chiostro di Voltorre. Una scommessa che l’amministrazione del sindaco Silvana Alberio ha accettato di prendere per il valore storico ma anche culturale che rappresenta per la popolazione locale e i turisti: « Dopo questa lunga pandemia – ha commentato il sindaco Alberio – ripartire dal Chiostro è un importante segno per la nostra comunità che ha vissuto la chiusura come un limite. Ringrazio chi ha condiviso il nostro entusiasmo e ci auguriamo che questo luogo ritorni centrale».

Per la riapertura del Chiostro è stata organizzata una cerimonia a cui hanno preso parte le istituzioni, a cominciare dal Prefetto Salvatore Pasquariello che ha visto per la prima volta questo gioiello : « È il primo di una serie di monumenti che la nostra provincia possiede – ha commentato Alberto Barcaro vice presidente della Provincia ente proprietario – mostreremo anche tutte le altre bellezze di cui il Varesotto è composto. Abbiamo deciso questo affidamento al Comune di Gavirate perché era la via più diretta e veloce per vederlo riaprire dato che si è perso già troppo tempo. Non abbiamo dovuto fare bandi e concorsi, perché la gestione è andata direttamente all’amministrazione di Gavirate». Barcaro ha quindi consegnato la chiave del Chiostro al sindaco Alberio, l’atto ufficiale dell’affidamento.

Molto soddisfatto il vicesindaco Massimo Parola che ha creduto fino in fondo a questa scommessa, lavorando sodo per riportare il Chiostro al suo splendore dopo un lungo periodo di abbandono: « Ora ci impegneremo per garantire un’offerta ch sia all’altezza del luogo. Già nei prossimi giorni incontreremo le associazioni per condividere un piano di massima. Il programma inizierà in autunno ma già nelle prossime settimane ci saranno avvisaglie di quanto abbiamo intenzione di proporre».

Presente all’inaugurazione anche Emanuele Monti presidente della commissione sanità in Regione Lombardia: « È importante questa riapertura perché il Chiostro è uno dei centri più importanti a livello culturale del Varesotto. E la cultura è un asset importante per la ripartenza dopo un perido di grande difficoltà. Regione Lombardia è presente per garantire supporto».

Dopo le lezioni sulla storia del Chiostro tenuta dall’architetto Cinzia Robbiati, funzionario del Ministero della Cultura, e sulle storie dei protagonisti e dei paesaggi collegati tenuta da Tiziana Zanetti, esperta di diritto del patrimonio culturale, la inaugurazione è proseguita con un momento musicale con il soprano Beatrice Binda accompagnata dall’arpa di Francesca Virgilio. Mentre il battesimo dello spazio museale è toccato alla manifestazione“In viaggio con l’Alzheimer Fest” che inizia oggi, sabato 25 giugno prendo proprio una mostra al Chiostro.