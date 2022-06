Riaprono i campus estivi del Pime a Busto Arsizio e Gorla Minore. E per i giovani ucraini è gratis

Per i bambini che dopo la fine della scuola restano in città gli educatori e i missionari del Pime tornano ad animare campus estivi nelle storiche sedi dell’Istituto: Milano, Monza, Busto Arsizio, Calco, Gorla Minore e Treviso e a organizzare giornate di animazione presso gli oratori di tutta Italia.

Le attività sono progettate dall’Ufficio Educazione Mondialità, dove operano formatori appassionati del mondo, dei popoli e dell’ecosistema, uniti da un grande sogno: veder crescere cittadini e cittadine responsabili e solidali. Perché, come ci ricordano gli educatori stessi usando le parole di San Giovanni Bosco, “L’educazione è cosa del cuore”.

Inoltre, per venire incontro alle numerose richieste che sono pervenute a causa della guerra, nelle varie sedi sono state messi a disposizione alcuni posti per l’accoglienza di bambini e ragazzi ucraini.

Il programma dei Campus

Il titolo del programma 2022 è “Tocca a te cambiare il mondo”: attraverso storie e racconti di persone che si sono battute per rendere il pianeta un posto migliore per tutti, giochi di ruolo, storie di tradizioni di diverse culture, e attività di gruppo, i partecipanti sperimenteranno giocando l’impegno attivo, la collaborazione e il bello dello stare insieme.

L’offerta è rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:00 (ad eccezione della sede di Gorla Minore, orari: 8.30-12.30)

Per prenotare, scoprire gli sconti e il programma delle singole sedi: https://centropime.org/ attivita/campus/

Per informazioni: email campus@pimemilano.com tel 02 43 822534/321 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.30.

Giornate di animazione dedicate alla campagna sulla Thailandia

Quest’anno inoltre il Pime torna finalmente nella parrocchie con una giornata di grande animazione missionaria dal titolo “Mi sTHAI a cuore”, legata alla campagna del Centro Pime “Il Sale della Terra”, che sostiene la missione in Thailandia. L’esperienza e la testimonianza degli incontri e delle relazioni, che nel tempo i missionari hanno intrecciato nei loro viaggi, saranno spunto per rileggere il mondo interiore di ciascuno e mettersi in ascolto dei vissuti dell’altro, per ritrovarsi parte della famiglia umana e imparare a vivere ogni giorno prendendoci cura dell’altro, vicino o lontano.

Per info e prenotazioni: https://centropime.org/whatson/estate-oratori-2022/