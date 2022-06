Riccardo Armiraglio nominato presidente di Prealpi Gas

Riccardo Armiraglio è stato nominato nuovo presidente di Prealpi Gas e succede a Luca Beretta. Il commercialista bustocco, già candidato consigliere comunale di Fratelli d’Italia non eletto per una manciata di voti, torna in pista per andare a coprire un ruolo importante in una società che in questo momento è al centro di un tema delicatissimo come quello del gas.

Prealpi Gas è la società partecipata dai Comuni di Busto Arsizio e Gallarate si occupa della distribuzione del gas e dei contatori: «È una delle poche società pubbliche in attivo – spiega Armiraglio che ha già preso visione dei bilanci -. Ringrazio l’amministrazione che ha creduto nelle mie capacità, per l’opportunità che mi ha dato. Da parte mia metterò tutto l’impegno per proseguire sulla strada già tracciata da chi mi ha preceduto». Insieme ad Armiraglio è entrata nel cda anche Stefania Natoli, anche lei ex-candidata alle comunali ma nella lista di Forza Italia.

Nel valzer delle nomine è stato riconfermato alla guida di Agesp Attività Strumentali Alessandro Della Marra mentre Giuseppina Basalari ha comunicato il suo passo indietro ad Agesp Energia. Nei prossimi giorni il quadro dei vertici delle partecipate verrà completato.