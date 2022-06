Riconoscimento intercontinentale di poesia per la tainese Francoise Kofache

Versi poetici per smuovere le coscienze, per accendere una luce che attragga attenzione. È la potenza delle parole della tainese Francoise Kofache, che sabato 11 giugno ha ricevuto a Mestre il premio intercontinentale di arte letteraria rilasciato dall’associazione “Le nove muse” in collaborazione con diverse associazioni culturali, compresa WikiPoesia.

La critica del concorso ha voluto attribuire a Francoise il premio nella categoria “Voci dal Mondo” per Nel profondo dei cuori, poesia composta sia in lingua italiana sia in francese circa due anni fa e non ancora edita dalla poetessa di origini camerunensi, conosciuta e amata a Taino anche per esser stata volontaria attiva della protezione civile.

“La mia poesia parla delle violenze e del potere, e di come i bambini spesso risultino le prime e innocenti vittime – spiega Francoise – Considero la mia poesia è un inno di speranza. Speranza che si accenda negli occhi di tutti la bellezza. Ormai scrivo poesia da tanti anni – aggiunge – ma solo cinque anni fa, grazie a un amico, ho iniziato a far leggere i versi che compongo alla notte, quando non dormo. Piuttosto che dormire, io scrivo, e scrivendo mi sento bene”.

Sono quasi cinquanta le poesie realizzate da Francoise, che annuncia di essere al lavoro per preparare una nuova poesia per il concorso Dafne: “Il tema sarà incentrato sulle violenze delle donne“.

NEL PRONDO DEI CUORI (versione italiana)

Nel profondo dei cuori

rinasca bontà

non lamentele, mormorii e grida.

Negli occhi del mondo

si accenda Bellezza

non insane insidie di desiderio

di superare la soglia del consentito

Anche se bambini arrabbiati pregano

i vostri cuori avidi di potere.

Oh anima mia! Non ciarlare

apri gli occhi, agisci, non lasciarti ingannare

Dio, risorga la mia anima

distratta dalle violenze dell’oggi,

dai piedi che calpestano disprezzando.

Non ci trattenga Paura

Pigrizia non circoli nelle vene

ci avvolga il Coraggio

rinasca l’uomo nella sua umanità.

Rinascano le Coscienze