Il ringraziamento all’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra per il supporto al popolo ucraino

Villa Recalcati ha ospitato questa mattina, martedì 14 giugno, l’incontro dedicato alla solidarietà nata dalla collaborazione delle Istituzioni e le Associazioni a supporto dei profughi ucraini ospiti in provincia di Varese, alla presenza del Prefetto della Provincia di Varese, Dott. Salvatore Pasquariello, del Presidente della Provincia di Varese, Dott. Emanuele Antonelli, del Responsabile della Caritas Decanale di Varese, Don Marco Casale, del Presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, Sergio Ferrario, accompagnato da alcuni associati e Alberto Barcaro, Consigliere delegato alla Protezione Civile.

“Ci eravamo lasciati qualche mese fa, quando il Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra aveva raccolto una somma in denaro a sostegno dei profughi ucraini ospiti sul nostro territorio. L’Amministrazione provinciale ha demandato la gestione del fondo raccolto alla Caritas e, oggi, sono orgoglioso di ospitare questo incontro che ha

per protagonista la solidarietà e la sinergia tra Istituzioni ed Associazioni per il bene di chi, in questo momento, ha più bisogno. Ringrazio il Presidente Ferrario e tutta l’Associazione per il gesto

di solidarietà compiuto. Dopo così tanti decenni mai avremmo pensato di vedere tornare la guerra in Europa” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Varese.

«La guerra è una sconfitta dell’umanità» affermava Papa Francesco e prima ancora Papa Paolo VI «Mai più la guerra!»: “Proprio noi, orfani di guerra, non potevamo non contribuire a portare sollievo e supporto ai profughi ucraini – ha messo in evidenza Sergio Ferrario, Presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione – Anche grazie al vostro interessamento abbiamo

destinato la donazione alla Caritas perché non potevamo rimanere insensibili davanti a chi non ha più una casa o una famiglia”.

“Esprimo un sentimento di profonda gratitudine per il vostro gesto e per la vostra testimonianza che ci permette di immedesimarci ancora di più nella tragedia vissuta da tante famiglie che si sono trovate senza sicurezze da un giorno all’altro – ha concluso il Prefetto della Provincia di Varese – Un gesto che potrà lenire le loro sofferenze, un monito per tanti a fare il possibile perché questa conflitto finisca il prima possibile e un esempio di solidarietà per l’intera comunità”.