Riscossa Academy Varese alle finali tricolori: travolta Napoli 93-49

Pronto riscatto della Academy Varese alle finali nazionali di basket under 19 di Ragusa: dopo il KO all’esordio con Treviso i giovani biancorossi travolgono con un oceanico 93-49 la GeVi Napoli e rilanciano la propria candidatura per la fase successiva.

La squadra di coach Bizzozi ha compiuto una marcia perentoria: avanti fin dal primo periodo la Conforama non ha mai alzato il piede dall’acceleratore aumentando il divario minuto dopo minuto. Il quoziente canestri può fare infatti la differenza in un girone che dopo due turni vede tutte le squadre appaiate a due punti: nell’altro match infatti la Virtus Bologna (battuta da Napoli lunedì) si è imposta su Treviso. Tutte le soluzioni di classifica, a questo punto, sono aperte e i verdetti si decideranno nel terzo e ultimo turno della prima fase mercoledì.

A trascinare l’Academy contro Napoli è stato soprattutto Nicolò Virginio, autore di 24 punti con 8/17 dal campo “conditi” da 11 rimbalzi: seconda “doppia doppia” in due partite per l’ala di Besozzo già vista a più riprese con la Openjobmetis in Serie A.

Partita in doppia cifra anche per Jovan Filipovic (18 in 20′) e per Weilun Zhao (13 con 2-4 da 3 punti) mentre Bogunovic e Cuttini hanno dato man forte a Virginio nella lotta a rimbalzo. Meno brillante Librizzi autore di 4 punti ma bravo a distribuire ben 8 assist ai compagni.

Mercoledì 8 alle ore 16 le due partite in programma del girone B andranno in scena in contemporanea: Varese sfida la Virtus, Treviso affronta Napoli. La prima del girone vola ai quarti, seconda e terza andranno al turno di spareggio (gli ottavi, di fatto), l’ultima lascerà la Sicilia in anticipo.