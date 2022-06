Come risolvere la mancanza di parcheggi a Bizzozero? A Varese cercasi buone proposte

(Foto Bizzozero.net)

Un recente intervento del comune di Varese ha riportato in auge il problema della mancanza di parcheggi nel centro storico di Bizzozero.

La chiusura della parte pedonale di piazza S. Evasio con una serie di colonnine in porfido collegate da una catena ha infatti definitivamente “chiuso fuori” le auto dalla piazza centrale del rione, in realtà già tempo fa dichiarata pedonale ma finora utilizzata impropriamente come parcheggio.

Una decisione che ha visto la vivace opposizione del consigliere di minoranza Stefano Angei, che ha lanciato l’allarme chiusura delle attività commerciali situate nei pressi.

Oltre a rendere efficace un divieto che in realtà c’era già da molti anni, la chiusura dell’area pedonale della piazza l’ha però resa più ordinata e a misura di pedone anche se quell’uso improprio era evidentemente, dettato da una necessità che a Bizzozero non ha trovato una soluzione, e che quel provvedimento ha addirittura aggravato: quella di trovare posto dove parcheggiare, o far sostare, la propria auto.

Mancano infatti i parcheggi, e mancano anche i posti auto per chi risiede lì, visto che il centro storico non è nato pensando alla presenza di auto. E questo è un problema da affrontare, visto che negli ultimi anni non solo i parcheggi non sono aumentati, ma sono stati persi oltre il 30% dei posti precedentemente disponibili.

A dirlo, è una inchiesta di Bizzozero.net, che da il via a una collaborazione con Varesenews proprio per stimolare il confronto e soprattutto le iniziative utili ad affrontare il “problema parcheggi” a Bizzozero, grazie all’analisi della situazione ma anche al confronto.

La prima puntata realizzata da Bizzozero.net è dedicata allo “stato delle cose”: un articolo che fa il punto della situazione con tanto di mappe e analisi.

POTETE LEGGERLA PER INTERO QUI

Nei prossimi giorni pubblicheremo le prime interviste di residenti illustri e istituzioni, realizzate dal quotidiano di quartiere, ma il nostro scopo comune finale è trovare una soluzione: per questo vi invitiamo a mandare i vostri suggerimenti a redazione@bizzozero.net o a stefania.radman@varesenews.it (referente per Varesenews).