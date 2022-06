Ritorna Urban lake street food e sbarca al lago, alla Schiranna di Varese

Riprende dopo gli anni del covid la festa estiva del cibo e della musica a Varese: Urban Lake street food torna a Varese e sbarca per la prima volta sul lago, a Schiranna.

Da giovedì 2 a domenica 5 giugno in Piazzale Roma, lasciato libero da hub vaccinale e luna park, torna la carovana colorata di truck di Urban Lake Street Food, che abbandona cosi piazza Repubblica, occupata ormai stabilmente dal mercato.

Quattro giorni, come ormai da tradizione, dedicati al più originale cibo di strada, alla musica ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada e giochi per i bambini con ingresso gratuito e orario continuato.

Più di 20 tra punti beverage e food truck veri e propri ristoranti su ruota che offrono cucina gourmet alla portata di tutti, dj set “governati” su un tir e giocoleria durante il giorno.

«Ripartiamo dal lago per un evento dedicato a giovani e famiglie, in un luogo

simbolico e suggestivo, come la Schiranna – commenta il Vice Sindaco, Ivana Perusin – Saranno giornate da vivere all’aria aperta, proprio nel luogo che a luglio ospiterà il più

importante evento dell’anno, i mondiali di canottagio Under 23».

CUCINA DA TUTTO IL MONDO E DA TUTTE LE REGIONI: TRA BOMBETTE, ARROSTICINI E CUCINA PERUVIANA

Nel piazzale arrivano così a deliziare i più amati e intramontabili Food Truck presenti sul circuito nazionale come Gnoko on the Road con il suo gnocco fritto artigianale, i cannoli de Il Cannolo Eccellenza Siciliana o – novità – gli hot dog della

varesinissima Wursteria 11.

Quest’anno c’è anche il cartoccio di pesce fritto di TheTrailer Just Food o i panzerotti baresi di Qui e la Chef, gli hamburger gourmet di Arts Burger. Poi le specialità tipiche della cucina nostrana come le bombette e gli arrosticini di Zucchiati Food, la cucina Piemontese di Sound Break e quella siciliana di Pappa’s Sicily, altra novità dell’anno.

Non mancano, come tutti gli anni anche truck di cucina etnica: la novità è El Panchito con le specialità peruviane, ma c’è anche la cucina messicana di Zaperoco e per chiudere in dolcezza con i Churros di Churritos.

Scendono in piazza anche le “bionde” con Bavarese Prost Fest e la Spritseria, un truck a tutto spritz per gli aperitivi.

TRA LABORATORI E DJ SET: NON SOLO CIBO, SOTTO LE PIANTE DI PIAZZALE ROMA

La Schiranna sarà anche teatro di laboratori per grandi e piccini , come il laboratorio di filatura della mozzarella a cura dell’Associazione i Mercanti del Gusto, un vero

e proprio laboratorio itinerante di filatura della mozzarella fior di latte in diretta a cui potranno partecipare anche i bambini, che al termine potranno assaggiare il loro prodotto appena fatto.

Attività di intrattenimento sono inoltre organizzate nel corso delle 4 giornate di evento, un piccolo buskers festival, una unione di arte, musica e culture diverse che si snoda

tra laboratori per bambini di giocoleria ed esibizioni di artisti di strada in diversi momenti diurni ed esibizioni musicali a cura di buskers stessi, un tributo alla musica e all’arte in ogni sua forma con l’obiettivo di dare vita ad un luogo dove gli artisti di strada possono incontrarsi per esprimersi attraverso arte, musica e cultura.

Tutte sere inoltre sono previsti momenti di intrattenimento con Dj set. Venerdì 3 e sabato 4 giugno un tir Scania ospiterà le consolles che faranno ballare i giovai presenti, per la prima volta senza cuffie.

E per chi invece vuole solo mangiare, l’organizzazione ha deciso di posizionare i tavoli il più possibile intorno agli alberi che costeggiano il piazzale: per consentire a chi partecipa un’ombra naturale. Il festival è raggiungibile con i mezzi pubblici ma gode anche di ampio parcheggio per le auto: sia in piazzale Roma che nei consueti punti aperti in occasione della Fiera e del Luna Park.