Rose canta il suo amore, la spiaggia di Cerro fa da sfondo al videoclip

Non solo un video musicale, ma anche una romantica promessa d’amore. Rosanna Grasso, nome d’arte Rose, è una musicista nata e cresciuta a Laveno che ora risiede a Parma, ma per il giorno delle nozze è tornata sul Lago Maggiore: «Ci sono da sempre affezionata», racconta.

Sono quindi la spiaggia di Cerro di Laveno Mombello e il Museo Casanova a fare da sfondo alla romantica “Take me the long way”, la canzone scritta ed interpretata dalla cantante.

«Il video è stato girato a maggio, il testo l’ho scritto in occasione del giorno del mio matrimonio: è una promessa d’amore», racconta una volta raggiunta al telefono nella sua casa in Emilia Romagna dove oggi lavora come insegnante di canto e vocal coach. «Sono cresciuta a Laveno in una famiglia Belga, che mi ha trasmesso l’amore per la musica. Mamma musicista (violoncellista), il papà suonava da giovane poi è diventato climatologo ed insieme gestiscono MuseoCasaNova di Mombello. Ho una sorella attrice in belgio e una sorella insegnante di musica in Belgio. Mi hanno trasmesso l’amore e la passione della musica, fino al punto da renderlo il mio lavoro. Ho studiato musica praticamente per tutta la mia vita, ho iniziato a sei anni, prima con il violino, poi con il canto. Ho suonato in varie formazioni musicali, dai quartetti, ai gruppi vocali, i cori, le band pop, rock, soul. Ho studiato canto con Lisa Sacchezin presso il CFM di Barasso, poi mi sono trasferita a Parma per studiare Canto Popular al conservatorio con Rossana Casale e Lorena Fontana, e ho deciso di intraprendere la strada della Didattica nel canto. Ho aperto una scuola di musica a Parma “Associazione Culturale Résonance” che gestisco e nella quale porto avanti la “missione educativa” a cui tengo molto. Scrivo da quando ho 16 anni, ma finalmente ho trovato il coraggio di uscire con un brano mio».