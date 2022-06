Rotonde, scuole e piste ciclabili: il programma di Busto Arsizio per non perdere i finanziamenti della Regione

Su indicazioni del sindaco, la giunta ha approvato la proposta cronologica di esecuzione degli interventi parzialmente finanziati nell’ambito del Piano Lombardia – Programma per gli interventi per la Ripresa Economica. A seguito della ricognizione in ordine alle priorità di attuazione degli interventi ancora da realizzare, è stato approvata la seguente tempistica:

ANNO 2022

a) Realizzazione di rotatoria via San Michele/piazza Manzoni – Costo totale intervento € 250.000,00 – Finanziamento regionale € 250.000,00;

ANNO 2023

b) Realizzazione rotatoria in zona industriale via Massari Marzoli/via Ferrario – Costo totale intervento € 460.000,00 – Finanziamento regionale € 460.000,00;

c) Recupero villetta e sistemazione aree esterne ex calzaturificio Borri – Costo totale intervento € 600.000,00 – Finanziamento regionale € 150.000,00;

d) Manutenzione straordinaria sovrappassi esistenti della SS 336, via del Roccolo e via Montegrappa – Costo totale intervento € 500.000,00 – Finanziamento regionale € 500.000,00;

e) Manutenzione straordinaria vie cittadine – Costo totale intervento € 950.000,00 –Finanziamento regionale € 950.000,00;

f) Collegamento ciclabile tra la stazione FS di Busto Arsizio e la stazione FNM di Castellanza – Costo totale intervento € 400.000,00 – Finanziamento regionale € 170.000,00;

ANNO 2024

g) Realizzazione di rotatoria tra viale Magenta e via Marco Polo – Costo totale intervento € 500.000,00 – Finanziamento regionale € 500.000,00;

Oltre a tutto questo allo stato attuale sono già stati avviati i seguenti interventi :

1) Collegamento stradale in località S. Anna con sottopasso ferroviario II Lotto – Costo totale intervento € 3.980.000,00 Finanziamento regionale € 2.600.000,00; in corso redazione progettazione esecutiva in due lotti

2) Adeguamento sismico e antincendio degli edifici della scuola primaria Pontida dell’IC De Amicis, in via Pastrengo 3 – Costo totale intervento € 400.000,00 – Finanziamento regionale € 400.000,00; – lavori in corso di esecuzione

3) Interventi relativi alla sicurezza stradale, con particolare riguardo all’utenza debole in diversi tratti delle vie cittadine – Costo totale intervento € 320.000,00 – Finanziamento regionale € 140.000,00; – progetto esecutivo approvato

4) Manutenzione straordinaria nella palestra della scuola primaria G. Pascoli dell’IC De Amicis, in via Samarate 110 – Costo totale intervento € 140.000,00 – Finanziamento regionale € 140.000,00; – lavori in corso di esecuzione.