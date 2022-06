Ruspe al lavoro nel cantiere della Marna a Sesto Calende, post nostalgico dell’ex sindaco Colombo

Un post nostalgico su Facebook, carico di ricordi per chiunque abbia passato momenti di divertimento in uno dei luoghi più iconici della provincia per generazioni di (ex) giovani.

L’ha postato il consigliere regionale Marco Colombo, ex sindaco di Sesto Calende, con tanto di video che mostra una ruspa al lavoro nel cantiere della Marna, luogo simbolo della città per intere generazioni: «Ci mancherai cara Marna! Lascerai un grande vuoto in questo spazio davanti al Ticino e nei cuori di molti Sestesi. Ci mancheranno le tue feste di carnevale, le serate danzanti, i convegni, i campus, le feste delle scuole – scrive Colombo -. Alla Marna intere generazioni di Sestesi e non hanno passato momenti felici e divertenti. È stato un luogo simbolo per Sesto. Ma guardiamo al futuro, tra meno di due anni avremo un nuovo spazio bellissimo, moderno, funzionale. Torneremo alla Nuova Marna a divertirci e a passare serate felici».

Lo scorso settembre è stato inaugurato il cantiere per i lavori di riqualificazione dell’ex circolo di Sesto Calende la Marna: il progetto prevede la realizzazione della nuova sala civica con parcheggio seminterrato e della nuova sede della società sportiva Csck.