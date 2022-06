Il russo Vlasov vince la tappa ticinese del Tour de Suisse a Novazzano

Giornata di festa per gli sportivi ticinesi: la 5a tappa del Giro di Svizzera è stata disputata interamente nel territorio del Cantone ed è stata vinta dal russo Aleksandr Vlasov, uno degli uomini di punta della Bora Hansgrohe. Sul difficile arrivo di Novazzano, situato al termine di una salita piuttosto impegnativa, il 26enne ha preceduto in una volata ristretta l’americano Pawless (EF), il danese Fuglsang (Israel) che poco prima aveva tentato il contropiede solitario e il britannico Thomas (Ineos). Quinto e primo degli italiani Diego Ulissi.

La tappa, di 190 chilometri, era scattata in tarda mattinata dalla Gottardo Arena di Ambrì, il nuovo palaghiaccio casa dell’Ambrì-Piotta che ha sostituito la celebre Valascia. Nel mezzo i corridori hanno affrontato la salita del Monte Ceneri e, nel circuito finale, lo strappo di Pedrinate per più tornate. C’era attesa, da parte dei tifosi varesotti, per la prestazione di Alessandro Covi in maglia UAE ma il “Puma di Taino” non ha avuto l’occasione di andare all’attacco ed è rimasto a lavorare per i compagni di squadra. Si è invece ritirata in blocco la Jumbo Visma per un caso di covid nel team.

Con la vittoria nella frazione odierna, Vlasov ha anche conquistato la maglia di leader della corsa togliendola al sudafricano Impey della Israel. Domani – venerdì – il Tour de Suisse ripartirà da Locarno per una tappa che prevede un arrivo in salita a Moosalp (oltre 2mila metri di quota) nel Canton Vallese. A metà frazione il gruppo affronterà il passo della Novena (Nüfenen) a 2.478 metri.

SLOVENIA, VINCE GROENEWEGEN

L’olandese della BikeExchange, Dylan Groenewegen, ha vinto la seconda tappa del Giro di Slovenia battendo tutti in una volata a ranghi ridotti. Sul podio Taminaux della Alpecin e Ackermann della UAE, a seguire ben cinque italiani. Tra loro, altro buon piazzamento per Vincenzo Albanese della Eolo-Kometa, settimo dopo il quarto posto di mercoledì alle spalle dei big. Maglia di leader sempre sulle spalle di Rafal Majka che precede Novak e l’idolo di casa Pogacar.