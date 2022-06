Sangiano raggiunge il quorum e scatta il primo brindisi per l’unico candidato

A Sangiano il primo brindisi per Matteo Marchesi è scattato alle 19 di ieri sera, quando ai seggi elettorali è stato ufficialmente raggiunto il quorum, ovvero un numero di votanti sufficienti per rendere le elezioni valide.

Alle 23, a chiusura votazioni, 515 abitanti su 1126 (il minino è 451) è entrato in cabina elettorale per esprimere il suo parare sul referendum e, con tutta probabilità, per votare il sindaco.

In sostanza, significa che Matteo Marchesi è stato eletto sindaco anche se sono necessari i dati del pomeriggio, tolte possibili schede bianche e nulle, per dare l’ufficialità. Al momento, Marchesi e candidati in lista, aspettano con ansia il momenti di poter stappare una nuova bottiglia.