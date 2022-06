Sanzioni sulle esenzioni ticket, Astuti (Pd): “Basta con le promesse e stop ai verbali per i cittadini onesti”

“Basta con le promesse e soprattutto stop ai verbali per i cittadini onesti. L’assessore Moratti mantenga la parola data in consiglio regionale: vengano esonerati da ogni sanzione amministrativa quei cittadini, e nella provincia di Varese sono tanti, che, convinti di esserne esenti per ragioni di reddito, sono stati multati per non aver pagato i ticket su farmaci e visite. Parliamo di persone anziane o in difficoltà, più che disponibili a regolarizzare la propria posizione, non di ‘furbetti’ da punire” dichiara il consigliere regionale e capogruppo del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti.

“Lo scorso aprile, sollecitata da un’interrogazione del Partito Democratico con cui chiedevamo l’applicazione del ‘ravvedimento operoso’, come negli ultimi 3 anni, l’assessore Moratti aveva promesso che si sarebbe occupata della questione durante la discussione della legge di semplificazione, a metà maggio. Peccato che l’argomento non sia mai arrivato in consiglio. Al suo posto è arrivata un’altra promessa: stanziare le risorse a copertura delle sanzioni sui ticket durante la fase di assestamento di bilancio. Viste le promesse non mantenute e i grandi disagi che ne sono derivati per i cittadini, il mio impegno è di assicurarmi che questo problema venga risolto nel più breve tempo possibile, nella pratica. Non può essere rimandato ‘un po’ più in là’ come pare essere abitudine a Palazzo Lombardia. Non è così che si trattano cittadini onesti, colpevoli al più di una disattenzione” conclude Astuti.