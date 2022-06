Saronno si aggiudica un finanziamento da oltre 7 milioni di euro per la nuova scuola Rodari

Dal Comune proseguono: “Il costo complessivo dell’opera è di poco inferiore ai 9 milioni di euro e Regione Lombardia interverrà per l’appunto con più di 7 milioni, garantendo così la realizzazione di una scuola più performante”.

«È un giorno importante per Saronno – commenta il sindaco Augusto Airoldi -. Avevamo promesso che la nuova Rodari sarebbe stata una priorità del nostro lavoro per migliorare e dare una svolta alla nostra città e che per raggiungere questo obiettivo nessun possibile finanziamento sarebbe andato perduto. E avevamo anche promesso che la nuova Rodari che avremmo realizzato sarebbe stata una vera scuola per il terzo millennio. La vittoria di questo bando e la posizione che abbiamo raggiunto sul podio dei migliori della Lombardia non solo dice che stiamo mantenendo le nostre promesse, ma soprattutto che abbiamo saputo, in questi primi cinque mesi del 2022, cambiare passo e raggiungere un grandissimo risultato per Saronno grazie ad una grande squadra che ha visto coinvolta tutta la Giunta, l’ufficio Tecnico e i Progettisti, oltre alla stessa Scuola con i nostri bambini, coordinati dai loro insegnanti e dalla dirigente. Come Amministrazione esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato raggiunto. Con la certezza di questo finanziamento regionale acquisito parte finalmente una nuova fase che porterà la nostra città ad avere una scuola bella, innovativa e funzionale».