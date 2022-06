Sbalzato dalla moto a Verghera di Samarate: muore motociclista

Quattro mezzi coinvolti, un motociclista a terra in gravissime condizioni e un ciclista ferito. È questo il quadro che hanno trovato i soccorritori arrivati sul luogo del tragico incidente avvenuto a Verghera di Samarate dove ad avere la peggio è stato un motociclista settantenne trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso di Legnano dove infine ne è stato dichiarato il decesso. Si tratta di un uomo del 1953 (foto di repertorio).

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio del comando di polizia locale di Samarate che si sta impegnando a ricostruire nei dettagli quanto avvenuto. Secondo una prima ricostruzione i fatti accaduti in via Locarno sono avvenuti nei pressi di un attraversamento pedonale dove si trovava un 29enne in bicicletta.

Proprio in quei pressi è avvenuta la caduta del motociclista (gli agenti della locale stanno cercando di ricostruire se ci sia stato un contatto tra i due mezzi). L’uomo a bordo della moto è finito sbalzato contro un’auto che proveniva in senso opposto e poi contro un terzo mezzo.

Quando sono arrivati i soccorsi l’uomo riportava traumi multipli alla testa, al volto e al torace e durante l’intervento di soccorso ha avuto un arresto cardio circolatorio. Subito i soccorritori hanno deciso di trasportarlo al pronto soccorso di Legnano dove è stato ricevuto in condizioni disperate e per lui nn c’è stato nulla da fare.

Il 29enne in bicicletta è stato portato per controlli in ospedale a Gallarate in codice verde. Sul posto sono intervenute due automediche, due ambulanze e la Polizia Locale.