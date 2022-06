Schiamazzi e troppo alcol: sospesa la licenza a due locali pubblici di Varese

Schiamazzi fuori dal locale ed eccesso di alcol. L’intervento degli agenti della Polizia di Stato ha comportato la sospensione di 15 giorni della licenza per due esercizi pubblici di Varese. Si tratta della discoteca “Babi Club” e del bar “Da Zio Mimmo”.

I provvedimenti sono stati emessi dal Questore a seguito dell’attività istruttoria avviata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, che ha verificato una serie di specifiche violazioni, di carattere amministrativo e penale, accertate durante i diversi controlli effettuati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

In particolare, le volanti della Polizia di Stato sono più volte intervenute presso i citati locali, anche in orario notturno, per riportare la calma a seguito di disordini posti in essere da consistenti gruppi di persone alterate dall’abuso di sostanze alcoliche. Durante i controlli, gli agenti hanno individuato, all’interno dei locali, numerosi soggetti già noti alla polizia, mentre in una circostanza è stata riscontrata la presenza di un soggetto evaso dalla misura della detenzione domiciliare.

Il decreto di sospensione per 15 giorni della licenza dei due esercizi pubblici è stato deciso in quanto si è ritenuto che i due locali siano in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.