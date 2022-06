Scontro tra auto e moto nella notte tra Laveno e Sangiano, 18enne trasportata in elisoccorso

Poco dopo la mezzanotte tra sabato 25 e domenica 26 giugno si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile ed una moto.

L’impatto è avvenuto lungo la via Sangiano a metà strada tra Laveno Mombello e il comune di Sangiano. Sul posto sono accorse due ambulanze che hanno trasportato due persone in codice verde all’ospedale di Cittiglio mentre un’altra delle persone coinvolte è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Circolo a Varese in condizioni un po’ più serie con codice di ricovero giallo.

Tra i feriti si segnala una ragazza di 18 anni. Non sono note le età delle altre persone coinvolte.