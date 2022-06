Scontro in autostrada: traffico in tilt tra Varese e Castronno in direzione Milano

Traffico in tilt lungo l’Autostrada A8 all’altezza di Castronno a causa di un incidente che si è verificato lungo la corsia in direzione Milano. L’incidente, avvenuto prima delle 10 del mattino di oggi mercoledì 15 giugno. Il sinistro non ha avuto gravi conseguenze sulle persone coinvolte ma ci sono pesanti ripercussioni sul traffico.