A scuola come esploratori: l’anno scolastico a Cazzago si chiude con una mostra alle Ghiacciaie

I bambini della scuola primaria pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo (IC di Azzate) hanno frequentato la scuola come esploratori: “Abbiamo cercato, trovato, studiato, colorato, costruito, letto, raccontato”, spiegano nell’introduzione alla mostra inaugurata ieri, martedì 7 giugno, per festeggiare la fine dell’anno scolastico, e allestita negli spazi suggestivi all’interno delle Ghiacciaie.

Esploratori di immagini e parole è il titolo della mostra inaugurata prima della rappresentazione dei Promessi Sposi portata in scena nel cortile della scuola dagli alunni di 5^.

L’esposizione che sarà aperta al pubblico e visitabile, come regalo alla comunità, anche nella mattinata di sabato 11 giugno dalle ore 10 alle 12.

«La mostra vuole essere un’esposizione di quanto i nostri bambini hanno realizzato attraverso una pedagogia attiva di approccio reggiano nel nostro atelier, sapientemente guidati dalla nostra atelierista Maria Chiara Mannucci e attraverso l’esplorazione degli albi illustrati grazie alla cura e alle narrazioni di Paolo Colombo con il progetto lettura – ha spiegato la coordinatrice di plesso Marzia Giorgetti – La mostra vuole essere un’esperienza di bellezza e meraviglia per tutti coloro che la visiteranno».

A scuola come Esploratori di Natura

La mostra si articola su diverse sezioni che seguono il percorso esperienziale, di ricerca e scoperta compiuto nell’arco dell’anno dagli alunni.

La prima parte è dedicata alla NATURA : le piante e gli alberi nella loro struttura sotto il profilo scientifico ed umano in quanto esseri viventi; il fiume inteso nel suo significato letterale ma anche come viaggio, casa, rinnovamento; il lago come legame col territorio e non solo…

La seconda parte dedicata ai COLORI DELLE EMOZIONI perché le emozioni ci hanno accompagnato sempre: le abbiamo rappresentate con la lavagna luminosa, condivise, scoperte , le abbiamo dipinte e condivise con gli altri;

C’è poi una parte più interattiva, intitolata LUCI E OMBRE, che nasce dalle sperimentazioni con le luci e le ombre, le lampade uv e gli elementi fluorescenti, le trasparenze e le sovrapposizioni che hanno permesso profonde riflessioni e grandi scoperte.

Una parte fondamentale è stata l’INCONTRO CON GLI ALBI ILLUSTRATI con il nostro esperto di letteratura e di albi illustrati Paolo Colombo. L’albo illustrato è qui inteso come forma di narrazione visiva e verbale e soprattutto di riflessione sul libro come luogo di esplorazione e scoperta, di avventura emotiva e intellettuale, come strumento prezioso per dare forma, spazio e voce alle domande dei bambini che interrogano il mondo e il loro rapporto con esso. Se il nostro sguardo si mette al loro servizio, gli albi illustrati si rivelano per i bambini (ma anche per noi adulti) un paesaggio multiforme e ricco di grandi scoperte.

C’è poi una sezione della mostra dedicata al PROGETTO CONTINUITÀ con le materne di pertinenza ‘Asilo Infantile Coniugi Vanoletti- Gariboldi’ di Cazzago Brabbia e ‘La Scuolina U. Bassi’ di Inarzo.

I bambini dell’ultimo anno della materna e i nostri bambini di classe prima della nostra scuola primaria partendo dall’albo illustrato ‘Il custode del bosco’ si sono immaginati alberi e hanno rappresentato sé stessi così come si percepiscono : vedrete alberi dolci, gentili, spettinati, curiosi….

Infine una piccola sezione è riservata ai QUADERNI DI SCRITTURA CREATIVA realizzati con gli alunni di classe prima.

La mostra Esploratori di natura è stata realizzata con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Cazzago Brabbia e Inarzo “sempre parte attiva della nostra rete sociale ed educativa” ha detto la coordinatrice ringraziando i sindaci Magni e Montonati.