Selezioni Miss Italia Lombardia a Gavirate, ad Alessia Piolini la fascia di Miss cc Campo Dei Fiori

Continua senza sosta il tour Miss Italia Lombardia 2022 che ieri, sabato, è approdato in provincia di Varese al Centro commerciale Campo dei Fiori di Gavirate.

Alle ore 10:00 è stato dato il via alle sessioni di casting regionali, organizzati da Rial Events, ai quali hanno partecipato circa 60 ragazze da tutta la Lombardia e che hanno portato alla definizione della rosa delle aspiranti Miss che hanno partecipato alla Selezione Regionale tenutasi nello stesso pomeriggio per la proclamazione di Miss CC Campo dei Fiori.

Nelle ore successive le ragazze hanno animato le gallerie del Centro Commerciale posando per shooting fotografici, realizzando contenuti social che hanno permesso loro di farsi conoscere dal popolo del web oltre che improvvisando sfilate sulle scale mobili che per l’occasione si sono trasformate in vere e proprie passerelle.

Il programma delle aspiranti Miss è stato esaltante, dopo aver vivacizzato il Centro Commerciale hanno partecipato alle prove e al corso di portamento tenuto da Alessandra Riva che da sempre è un punto di riferimento per le ragazze non solo nella fase di preparazione agli spettacoli su palco, ma anche nel delicato passaggio di ingresso nel mondo dello show business.

Alle ore 16.45 la giornata ha raggiunto il suo culmine con l’evento di Selezione Regionale, premiate 6 ragazze ma i primi quattro posti hanno regalato il passaggio alle Finali Regionali. Al termine della manifestazione Alessia Piolini (foto), 20 anni di San Giuliano Milanese (MI) è stata incoronata Miss CC Campo dei Fiori.

Alessia 1,74 cm di altezza, occhi miele e capelli biondi, oggi geometra si diplomata in costruzione ambiente e territorio con 110 e lode, pratica danza moderna e aerea e si è esibita in una coreografia sulle note di Believer. E’ una ragazza molto coscienziosa, le è stato insegnato che nella vita bisogna fare sempre il proprio dovere al meglio e non per rincorrere riconoscimenti, premi, ringraziamenti, anche se quando si ricevono fanno sempre molto piacere. Alessia essendo nata e residente a Milano il 18 giugno a Cinisello Balsamo (MI) concorrerà per il primo titolo regionale di Miss Milano 2022 e tenterà di passare alle fasi Nazionali di Miss Italia 2022 che si terranno a fine settembre.

Oltre all’ambita corona sono state assegnate altre 5 fasce:

Miss Bellezza Rocchetta Gaia Di Luca 19 anni di Lissone (MB), 1,70 m di altezza, occhi miele e capelli castani, per 7 anni ha giocato a calcio, da sempre la sua grande passione, nel FC INTER.

Miss Terza Classificata Marina Meroni 25 anni di Bresso (MI), 1,74 m occhi verdi e capelli castano scuro, una ragazza dalle forme morbide, ha sofferto di problemi alimentari e in periodo di pandemia ha creato un gruppo Instagram e Facebook di supporto per ragazze e ragazzi che stanno combattendo la stessa battaglia: un team di professionisti medici, psicologi per non lasciare sole le persone che come Marina nei due anni di pandemia si sono trovati senza la possibilità di continuare il percorso di recupero presso le strutture sanitarie. Oltre ad un servizio di prevenzione e informazione per le famiglie e tutte quelle persone che nonostante non soffrissero direttamente di questi disturbi, cercavano un aiuto per supportare e comprendere meglio il proprio caro.

Miss Quarta Classificata Martina Maric 22 anni di Lodi, 1,76 m occhi e capelli castani, apneista ha seguito le ore dello zio Mike Maric apneista a livello agonistico con numerosi riconoscimenti; studia scienze dell’educazione e il suo sogno è continuare a lavorare con i bambini.

Miss Quinta Classificata Camilla Ceriani 21 anni di Milano, 1,73 cm occhi e capelli castani, studentessa di giurisprudenza ama viaggiare e le lingue straniere, la sua preferita è lo spagnolo. Studia danza classica moderna video dance e hip hop.

Miss Sesta Classificata Cristiana Picchio 19 anni di Lonate Ceppino (VA), 1,65 m capelli e occhi castani, si sta diplomando in scienze di mediazione linguistica e studia spagnolo (che ama particolarmente), francese e inglese.

Arduo compito di selezione da parte della giuria composta da Silvana Alberio, sindaco di Gavirate, Veronica Orlandi, vicesindaco di Comerio, Angelo Bardelli, Matteo Cancelli, Alessandro Paris. Un evento fortemente voluto e promosso dalla direttrice del Centro Zaleida Gaiero e Alessandra Riva che da settimane ne coordina l’organizzazione, un vero e proprio spettacolo di intrattenimento dove alle classiche ed emozionanti sfilate in body da concorso, abiti da sera e bikini, si sono alternati le esibizioni di canto, ballo, recitazione ecc in cui si sono cimentate le ragazze.