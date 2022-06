“Semplicemente Mia”, le canzoni di Mia Martini in uno spettacolo live a Cavaria

In piazza Pertini l’annuale appuntamento in onore della celebre interprete, vissuta con la famiglia a Cavaria

Dopo lo stop forzato “causa Covid”, torna a Cavaria con Premezzo un appuntamento annuale molto amato: sabato 11 giugno (in Piazza Pertini) l’omaggio al talento indimenticato di Mia Martini.

Dalle ore 21,00 si accenderanno i riflettori sul palco che illuminerà i migliori cantanti e musicisti di Cavaria, paese in cui l’artista riposa.

Il gruppo “Semplicemente Mia”, non meramente una tribute band ma più che altro un insieme di artisti di alto livello che vogliono rendere omaggio alla compianta Mimì, cercherà di trasmettere al pubblico – che si preannuncia numeroso – i brividi e le emozioni che tante generazioni hanno potuto provare grazie a questa artista straordinaria.

Lo spettacolo è organizzato dal Comune di Cavaria con Premezzo, dalla Parrocchia di Cavaria (in concomitanza con la festa patronale del paese) con la collaborazione di Pro Loco.

«Un appuntamento quello con la musica di Mimì che è sentito da molte persone qui in paese, ma non solo. Cavaria con Premezzo “nasconde” davvero dei grandi talenti musicali che, in questa occasione, possono esprimere tutte le proprie doti» commenta Irene Adele Scaltritti, assessore al Welfare di Cavaria con Premezzo. «Personalmente non vedo l’ora di assistere a questo spettacolo, che si preannuncia davvero imperdibile! Un momento non solo di aggregazione dopo i due anni di distanziamento forzato che abbiamo dovuto subire, ma uno spettacolo degno di palchi ben più famosi che sarà in grado di emozionare intensamente!».

Sul palco si esibiranno le voci di Cristina Trotta e Francesco Spanò, accompagnati dai musicisti Eduardo Palladino, Gianni Chiarello, Gianni Digilio, Riccardo Ferrari e Sandro Zampieri. Al mixer Giulio Giovinazzo. La serata sarà presentata da Marco Introini.

L’evento è gratuito, alle 19,00 vi sarà l’apertura dello stand gastronomico di Pro Loco.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso l’Oratorio Frassati di Via Amendola, Cavaria.