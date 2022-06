“Ho sempre creduto nella balneabilità del lago di Varese. Questo è il bacino più controllato d’Europa”

« Erano tutti così scettici…. ma io ho sempre creduto nel ritorno alla balneabilità del lago di Varese». Luciano Puggioni ha appena lasciato il posto di sindaco di Bardello a Monica Maestroni, ma ha mantenuto le deleghe all’ecologia e all’ambiente per terminare un progetto che lui iniziò sette anni fa: « Ci ho creduto sin dall’inizio, da quando sono entrato nell’Associazione dei Comuni Rivieraschi – commenta Puggioni- Ci trovavamo ogni 15 giorni per verificare i progressi e gli obiettivi. Che raggiungevamo. Poi abbiamo trovato un importante alleato nella Regione e soprattutto nell’assessore Raffaele Cattaneo che si dimostrato di grande supporto. Con il suo collaboratore Daniele Magni abbiamo fatto un vero salto di qualità nelle opere e oggi vediamo i risultati».

L’attuale vicesindaco non ci sarà il 2 luglio all’evento storico del ritorno alla balneabilità del lago di Varese: « Sarò via, per un impegno assunto precedentemente. Ma ci sarà il sindaco Maestroni a testimoniare l’impegno che il nostro comune ha sempre messo in questo progetto così ambizioso».

Nonostante lo scetticismo di tanti bardellesi, ma non solo, Luciano Puggioni si è speso in prima persona: « Sono anche stato tra i promotori di questa apertura sperimentale del 2 luglio prossimo. Nel 2023 avremo raggiunto l’obiettivo ma pensiamo che una prima esperienza limitata sia importante per capire cosa avverrà in modo ampio e globale il prossimo anno».

IL BACINO PIU’ CONTROLLATO D’EUROPA

Non tutti credono alle acque pulite del lago di Varese: « Questo è il bacino più controllato d’Europa – spiega Puggioni – c’è la boa di Arpa che fa campionamenti ogni minuto, ci sono i controlli di Ats che dal 2 giugno saranno quotidiani così da avvertire i sindaci appena qualcosa non dovesse andare come deve. Il risultato che abbiamo raggiunto è frutto di un lavoro di squadra: ciascuno ha fatto la sua parte. Due anni fa sono state prelevate 2 tonnellate di fosforo e lo scorso anno altre 4. Ci sono stati interventi cospicui sull’impianti di collettamento. Alfa ha fatto uno sforzo importantissimo. Il lago è pronto e io sono felice di lasciare il mandato con questo obiettivo raggiunto».

QUALI SVILUPPI PER BARDELLO?

Quali sviluppi ci saranno a Bardello? « Il nostro tratto è molto piccolo ed è sulla foce del Bardello dove ci sono le chiuse dell’impianto di depurazione. Direi che è la parte meno balneabile del lago. Ma i comuni limitrofi offriranno spazi adeguati. Bardello potrà ospitare l’attracco per i mezzi elettrici della navigazione: credo che il pontile si presti molto. C’è anche l’area del chiosco che è molto bella ma come punto per ammirare il paesaggio. Ritengo che questo lago non diventerà mai un punto di attrazione turistica come una spiaggia al mare, ma è importante raggiungere lo scopo della balneabilità per tutte le attività sportive che qui si fanno, a iniziare dal canottaggio. Finalmente, nelle dirette televisive delle gare dalle coste varesine non si vedranno più quegli orribili cartelli di divieto che erano una pessima pubblicità per le nostre zone».