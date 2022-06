Una serata di emozioni positive a Malnate con i Patrini e VareseNews

Emozioni, sorrisi e tanta soddisfazione. Mercoledì 1 giugno l’aula magna “Falcone-Borsellino” di Malnate ha ospitato l’anteprima del documentario realizzato da VareseNews “La libertà in un diamante”, che racconta la realtà dei Patrini Malnate, la squadra di baseball per ciechi dell’Associazione Ciechi Sportivi Varesini che in dieci anni di attività ha raccolto grandi successi (tre scudetti) ma che è un esempio di integrazione e indipendenza per i suoi atleti. I Patrini non solo girano l’Italia rappresentando Malnate, ma anche il territorio del Varesotto essendo l’unica società di questo tipo in provincia.

Galleria fotografica A Malnate il documentario di VareseNews sui Patrini Malnate 4 di 34

Sul palco dell’aula magna il primo a prendere parola è stato il direttore di VareseNews Marco Giovannelli. L’evento, di fatti, è stato anche l’occasione per riprendere le iniziative “Con VareseNews”, ovvero gli incontri organizzati in collaborazione con il giornale.

A seguire il sindaco di Malnate Irene Bellifemine e l’assessore Carola Botta hanno preso parola per le istituzioni. Per l’Associazione Ciechi Sportivi Varesini, che fondò la squadra 10 anni fa, l’ex presidente Ruggero Brandellero, l’attuale presidente Giovanni Castiglione e Adele Patrini, nella doppia veste di presidente onoraria della squadra e consigliere regionale della Federazione Italiana Baseball e Softball.

Dopo la proiezione del documentario è stato il momento delle nuove divise da gioco, targate VareseNews, che verranno utilizzate dalla squadra sin dalla prossima partita, in programma domenica 5 giugno (alle ore 11.00 al Gurian Field di Malnate) contro i Thunder’s Five di Milano. La consegna sul palco a tutti i giocatori presenti è stato un momento di grande gioia per tutti e larghi sorrisi. Una serata a forti tinte positive, ma un solo passo per un legame che vuole andare avanti con il tempo.

Potete guardare il documentario “La libertà in un diamante” qui sotto o cliccando su questo link