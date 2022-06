Una serata in ricordo del maestro Sergio Belvisi a Fagnano Olona

Per l’occasione, il Circolo Culturale l’Alba ha stampato un libretto dal titolo “Ed io rinascerò in nuove parole” con le poesie del maestro che verranno lette durante l’evento

Il Circolo Culturale l’Alba di Fagnano Olona promuove “Ed io rinascerò in nuove parole”, un evento a ricordo del maestro Sergio Belvisi, sabato 11 giugno, alle 17.30, presso la sala polifunzionale della Biblioteca comunale in Matteotti a Fagnano Olona.

Prematuramente scomparso nel gennaio 2021, Belvisi ha insegnato presso la scuola solbiatese per moltissimi anni, lasciando un ricordo indelebile in tanti giovani. È entrato a far parte del Circolo Culturale l’Alba, diventandone vicepresidente negli ultimi anni. Volontà è di proiettare alcuni spezzoni video con Belvisi che dialoga o interpreta dei brani. L’introduzione alla serata sarà affidata al presidente del Circolo Culturale l’Alba, Antonio Vaccaro.

A coordinare le letture dei componimenti sarà Fausto Bossi, che chiamerà sul palco molti dei Poeti iscritti al Circolo Culturale l’Alba e alcuni ospiti, ovvero Maria Luisa Avvignano, Paolo Bossi, Pinuccia Bossi, Carmelo Caldone, Adelio Colombo, Dina Colombo, Annitta Di Mineo, Lina Garghetti, Fabrizio Moroni, Stefana Pieretti, Rosella Rogora, Pier Mario Tognoli e Antonio Vaccaro.

L’evento celebrativo prende il titolo dal libretto “Ed io rinascerò in nuove parole” pubblicato a cura del Circolo Culturale l’Alba. Il libretto riprende il verso di una poesia di Belvisi, e sarà disponibile per gli interessati al termine della manifestazione.

Sono stati raccolti i pensieri su Sergio Belvisi, coordinati da Antonio Vaccaro, con elaborazione grafica a cura di Paolo Bossi e la copertina di Fabrizio Moroni (Fabmor Digital Art); le fotografie di vari eventi e reading sono gentilmente concesse da Fausto Bossi e Paolo Bossi.