Si aggrava la siccità in Lombardia, Fontana: “Chiederemo stato di emergenza”

I nodi legati all’aggravarsi della siccità in Lombardia, così come nel resto del territorio nazionale, vengono al pettine. I segnali, già visibili da mesi con la scarsità o, meglio, l’assenza di precipitazioni, sono sempre più preoccupanti e si comincia a parlare o addirittura già ad applicare norme di razionamento.

In merito sono attesi provvedimenti e sulla richiesta dello stato di emergenza il presidente lombardo Attilio Fontana ha spiegato che “c’è già stata una richiesta a livello parlamentare della Lombardia. Penso sia una richiesta che andrà fatta congiuntamente – ha aggiunto il governatore – perché è una situazione drammatica per la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna ma anche il Veneto”.

Il presidente si è detto «preoccupato da parecchi mesi. Nel passato abbiamo preso delle iniziative per cercare di ridare un po’ di acqua ai laghi. Abbiamo raggiunto – ha sottolineato – un accordo con il mondo dell’agricoltura per rinviare di fatto la semina e per consentire ai laghi di potersi riempire un po». Se non cambiano le condizioni meteo, aggiunge il presidente della Regione, «la situazione rischia di essere veramente grave».

Intanto i comuni si attrezzano per imporre limitazioni agli sprechi d’acqua (qui il caso di Tradate) e preoccupa la situazione del Lago Maggiore dove ieri si è certificata la fine delle risorse idriche trattenute sulle montagne (leggi qui l’analisi).