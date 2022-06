Si chiude la prima parte di stagione al parco delle Feste di Maccagno con Mauro Brunini jazz trio

Ultima serata di questa prima tranche di eventi jazz al parco delle Feste di Maccagno con il trio Mauro Brunini jazz.

Venerdì 1 luglio (dalle 19) Mauro Brunini, versatile trombettista varesino, sarà sul palco maccagnese. Oltre a capeggiare proprie formazioni e il più recente progetto “omaggio a Chet” (quartet + sezione di archi), è membro stabile di grandi orchestre di latin jazz quali la Maxima 79 nonchè leader di altre formazioni latin e afro cuban jazz (Sueno Latino, Latin Boogaloo Quartet…).

Vanta numerosissime collaborazioni con artisti italiani e stranieri, con diverse orchestre e big band ed ha al suo attivo due album (“A due mani” con Jazz Around Brasil e “In My Mind” con il Mauro Brunini Quintet). Un’occasione da non perdere per gli amanti di questo genere musicale ad ingresso gratuito (ma è molto gradito un contributo minimo di 5 euro).

Si riprenderà il 6 agosto con il Blue Lake Jazz Club.